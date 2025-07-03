Новини Military Tech 03.07.2025 о 16:56 comment views icon

Більше перехоплювачів «Шахедів»: Міноборони та екскерівник Google Ерік Шмідт підписали меморандум про виробництво дронів

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Андрій Русанов

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Більше перехоплювачів «Шахедів»: Міноборони та екскерівник Google Ерік Шмідт підписали меморандум про виробництво дронів
Ерік Шмідт, Володимир зеленський, Рустем Умєров та Андрій Єрмак / Міноборони

Україна підписала з компанією Swift Beat екскерівника Google Еріка Шмідта меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем. Йдеться про «сотні тисяч дронів».

Як повідомляє в Facebook міністр оборони Рустем Умєров, меморандум передбачає тривале партнерство з пріоритетним постачанням БПЛА до України, масштабне виробництво ударних дронів, перехоплювачів та квадрокоптерів, а також розробку рішень з протидії балістичним та крилатим ракетам.

«Йдеться про сотні тисяч дронів у 2025-му з нарощуванням виробництва у 2026 році. Зокрема, велику кількість дронів-перехоплювачів «шахедів», які вже довели свою ефективність в Україні», — зазначає міністр.

Рустем Умєров подякував Swift Beat за партнерство та готовність до швидкого просування. Також він подякував іншим партнерам, котрі «які допомагають Україні бути сильною». Міністр розповів про цілі держави у забезпеченні військових безпілотниками.

Більше перехоплювачів «Шахедів»: Міноборони та екскерівник Google Ерік Шмідт підписали меморандум про виробництво дронів
Рустем Умєров та Ерік Шмідт / Міноборони

«Ми працюємо над тим, щоб кожен підрозділ мав сучасні засоби розвідки, спостереження та ураження, а наші захисники отримували усе необхідне для результативної боротьби».

Каліфорнійська компанія Swift Beat, котрою керує колишній генеральний директор Alphabet та Google Ерік Шмідт, зосереджена на розробці дронів зі штучним інтелектом. Її системи працюють в умовах відсутності GPS та ефективно розпізнають цілі. Про прозробки відомо небагато через секретність.

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