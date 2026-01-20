Новини Ігри 20.01.2026 comment views icon

Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння
"Південний парк"

Команда науковців вважає, що грати по кілька годин на тиждень — нормально. Але коли ігри починають “з’їдати” вечори, ночі й вихідні, з’являються проблеми як ожиріння або проблеми з харчуванням.

Нове дослідження показало: у геймерів, які проводять за іграми понад 10 годин на тиждень, помітно частіше з’являються проблеми з вагою, сном і харчуванням. Команда науковців з Австралії під керівництвом професора Маріо Сьєрво проаналізувала звички 317 студентів близько 20 років з п’яти університетів стосовно ігор. І саме після позначки у 10 годин на тиждень картина різко змінювалась.

Всіх розділили на три групи: тих, хто грає мало (до 5 годин на тиждень), помірно (5–10 годин) і багато — понад 10 годин щотижня. І саме на цій позначці, за словами дослідників, починаються помітні зміни. За словами Сьєрво, студенти, які грали до 10 годин на тиждень, майже не відрізнялися між собою за показниками харчування, сну та маси тіла. Але в групі, де час у грі перевищував 10 годин, картина змінювалася різко.

Найпомітніша різниця — в індексі маси тіла (ІМТ). У геймерів із високою ігровою активністю середній ІМТ склав 26,3 кг/м², що вже прирівнюють до ожиріння. Для порівняння: у тих, хто грав мало або помірно, цей показник тримався в межах норми — 22,2 та 22,8 кг/м² відповідно.

Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння
Depositphotos

Пункт про ожиріння може звучати спірно, тож науковці акцентували не тільки на цій проблемі. Учасники, які більше грали, частіше скаржилися на погану якість сну. Причому дослідники відзначають пряму залежність: що більше годин у грі — то гірший сон. Ймовірно, це напряму пов’язано з екранами, які заважають нам засипати. Навіть з урахуванням стресу, фізичної активності та інших факторів, треба контролювати свої ігрові години.

“Кожна додаткова година гри на тиждень була пов’язана зі зниженням якості харчування”, — зазначив Сьєрво.

Дослідник також звертає увагу на те, що звички молодості часто переносяться в доросле життя. Якщо людина звикає грати до ночі, пропускати прийоми їжі або жити на снеках, це легко стає нормою для подальшого життя.

“Більш здорові звички, перерви під час гри, відмова від нічних сесій, нормальна їжа можуть суттєво покращити загальний стан”, — підсумував він.

При цьому вчені наголошують: самі ігри — не зло. Ожиріння та інші проблеми починаються тоді, коли ними заміняють сон, нормальне харчування й фізичну активність, навіть просто трохи прогулятися пішки. Інакше кажучи, проблема не в іграх як таких, а в тому, скільки місця вони займають у щоденному житті.

Дослідження опублікувано в Nutrition

Спецпроєкти
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Головні тренди 2026-го у відеоспостереженні – від ШІ-обробки до звуку. Розбираємо з експертами VIATEC

Джерело: Medical Xpress

Популярні новини

arrow left
arrow right
Epic Games Store віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space
Творець Fallout: сучасні ігри страждають від спроб "бути всім для всіх", раніше вони були більш нішевими
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Фани The Witcher зібрали 3 млн євро за два дні на офіційну "настолку" про падіння Каер-Морена
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
Розробник з України створив мобільну RPG для вивчення англійської — нові слова як механіка виживання
В GOG стартував Зимовий розпродаж — 1000 ігор зі знижками до 95%
Microsoft відкриває повноекранний режим Xbox Ally для всіх портативних консолей — як запустити його на ПК
"Фокус — на розробці ігор": CD Projekt RED продала GOG
У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію
Користування соціальними мережами викликає СДУГ у дітей, — дослідження
Дія фільму Call of Duty відбуватиметься у "сучасному сетингу", а серед кандидатів на роль — Марк Волберг
Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи
Гру можна знищити в один клік: Steam видалив горор з 82% рейтингу через єдину скаргу
Epic Games Store безплатно віддає партійну ретро-RPG з рейтингом 93%
Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році
Секрет Epic Games Store розкритий: гра отримала 200% зростання продажів у Steam після безплатної роздачі
Epic Games Store запустив систему подарунків — купуй гру і відправляй другу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати