Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння

Команда науковців вважає, що грати по кілька годин на тиждень — нормально. Але коли ігри починають “з’їдати” вечори, ночі й вихідні, з’являються проблеми як ожиріння або проблеми з харчуванням.

Нове дослідження показало: у геймерів, які проводять за іграми понад 10 годин на тиждень, помітно частіше з’являються проблеми з вагою, сном і харчуванням. Команда науковців з Австралії під керівництвом професора Маріо Сьєрво проаналізувала звички 317 студентів близько 20 років з п’яти університетів стосовно ігор. І саме після позначки у 10 годин на тиждень картина різко змінювалась.

Всіх розділили на три групи: тих, хто грає мало (до 5 годин на тиждень), помірно (5–10 годин) і багато — понад 10 годин щотижня. І саме на цій позначці, за словами дослідників, починаються помітні зміни. За словами Сьєрво, студенти, які грали до 10 годин на тиждень, майже не відрізнялися між собою за показниками харчування, сну та маси тіла. Але в групі, де час у грі перевищував 10 годин, картина змінювалася різко.

Найпомітніша різниця — в індексі маси тіла (ІМТ). У геймерів із високою ігровою активністю середній ІМТ склав 26,3 кг/м², що вже прирівнюють до ожиріння. Для порівняння: у тих, хто грав мало або помірно, цей показник тримався в межах норми — 22,2 та 22,8 кг/м² відповідно.

Пункт про ожиріння може звучати спірно, тож науковці акцентували не тільки на цій проблемі. Учасники, які більше грали, частіше скаржилися на погану якість сну. Причому дослідники відзначають пряму залежність: що більше годин у грі — то гірший сон. Ймовірно, це напряму пов’язано з екранами, які заважають нам засипати. Навіть з урахуванням стресу, фізичної активності та інших факторів, треба контролювати свої ігрові години.

“Кожна додаткова година гри на тиждень була пов’язана зі зниженням якості харчування”, — зазначив Сьєрво.

Дослідник також звертає увагу на те, що звички молодості часто переносяться в доросле життя. Якщо людина звикає грати до ночі, пропускати прийоми їжі або жити на снеках, це легко стає нормою для подальшого життя.

“Більш здорові звички, перерви під час гри, відмова від нічних сесій, нормальна їжа можуть суттєво покращити загальний стан”, — підсумував він.

При цьому вчені наголошують: самі ігри — не зло. Ожиріння та інші проблеми починаються тоді, коли ними заміняють сон, нормальне харчування й фізичну активність, навіть просто трохи прогулятися пішки. Інакше кажучи, проблема не в іграх як таких, а в тому, скільки місця вони займають у щоденному житті.

Дослідження опублікувано в Nutrition

Джерело: Medical Xpress