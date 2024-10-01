Дослідження: майже 90% токенів знецінюється після аірдропу

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Аналітики Keyrock провели дослідження 62 аірдропів Airdrop, Drop або дроп — це безплатна роздача токенів активним користувачам проєкту. у 6 блокчейн-мережах протягом 2024 року. І можна сказати, що висновки порадують лише шортистів Трейдери, що зароблять на падінні ціни на цифровий актив.. Як витікає з публікації:

ціна більшості токенів, розподілених через аірдропи, падає протягом перших 15 днів.

У 2024 році 88% токенів зазнали значного падіння протягом кількох місяців, попри короткочасне зростання на початку.

З 62 проаналізованих аірдропів лише 8 мали позитивну прибутковість через 90 днів: 4 на Ethereum і 4 на Solana.

Проєкти, що розподіляли понад 10% загальної кількості токенів, демонстрували кращі результати, тоді як ті, що розподіляли менш як 5%, часто стикалися з масовими розпродажами.

Брак ліквідності Можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості

Проєкти з надмірно високими FDV[“help text=Повністю розведена вартість, Fully Diluted Valuation, FDV— ринкова капіталізація токена після випуску всіх токенів.”] часто стикалися зі швидким падінням ціни через брак ліквідності та відсутність можливостей для подальшого зростання (привіт, Hamster Kombat).

Найкращий на найгірший аірдропи 2024 року

Почнемо з історії успіху.

Drift — децентралізована платформа для торгівлі ф’ючерсами, яка працює на Solana вже майже три роки. На Drift було скоєно кількох хакерських атак. Команда стратегічно виділила 12% загальної пропозиції токенів для аірдропу — відносно високий відсоток — і запровадила розумну систему бонусів, яка активувалася кожні 6 годин після початкового розподілу.

Стартувавши зі скромною ринковою капіталізацією в $56 млн, Drift здивував багатьох, особливо порівняно з іншими vAMM (віртуальними автоматизованими маркет-мейкерами), які мали менше користувачів та історії, але вищі оцінки. Ринкова капіталізація Drift незабаром сягнула $163 млн (зростання у 2,9 раза після запуску).

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А тепер перейдемо до найяскравішого лузера року.

ZkLend позиціювалася як платформа для кредитування та запозичення різних активів на основі протоколу Starknet. Але наразі вартість $ZEND впала на 95%, а щоденні обсяги торгів ледве перевищують $400 тис. Це різкий контраст для проєкту, який колись мав ринкову капіталізацію в $300 млн.

То як же проєкт опинився в такому сумному становищі? По-перше, концепція ZkLend не була особливо новаторською: створення фармінгової мережі, де користувачі могли б заробляти винагороди через різні протоколи, та залучення ліквідність та користувачів через винагороди та кросчейн активність.

Однак завершилось це тим, що ZkLend заповнили користувачі, зосереджені виключно на короткострокових винагородах. Тому вийшло так, що замість створення стійкої екосистеми, ZkLend опинився залежно від мисливців за винагородами (дропхантерів), що призвело до низького утримання клієнтів. Бо, що логічно, після отримання винагороди дропхантери швиденько розпродали токени й покинули проєкт.

Джерело: Keyrock

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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