Криптобіржа BingX випадково подвоїла винагороду гравцям Hamster Kombat

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Лістинг Hamster Kombat на біржах відбудеться лише за три дні, а криптоспільнота вже називає цю гру однією з найгірших тапалок в історії Telegram. Хоча біржа BingX, мабуть, так не вважає і тому насипала токенів HMSTR з гіркою. Але про усе по черзі.

Неочікувана халява від BingX (чи ні?)

Як повідомляють гравці, деякі з них виявили баг на BingX Pre-launchpool Сервіс дозволяє стейкати криптовалюти та заробляти бали за популярні токени заздалегідь.. У результаті тим, хто стейкали монети Pre-HMSTR, замість відсотків видали подвійну винагороду за стейкінг процес блокування певної кількості криптовалюти в спеціальному гаманці для підтримки роботи блокчейн-мережі та її безпеки. За це користувачі отримують винагороду у вигляді додаткових токенів або криптовалюти.. Ба більше, кошти були доступні для виводу.

Усіх, хто зрадів раптовим грошам, що впали з неба, попереджають: швидше за все BingX заблокує акаунти тих, хто скористався глюком. Або змусить повернути кошти. Але поки що криптобіржа офіційно нічого не заявляла (окрім того, що лише сьогодні повноцінно відновила роботу після зламу на $43 млн).

Чому Hamster Kombat — найгірша тапалка?

Підсумки першого сезону від розробників гри:

131 млн користувачів отримали право на аірдроп (лише 43% від загального числа гравців).

До гри приєдналися понад 300 млн людей.

2.3 млн акаунтів забанили за шахрайство.

30.6 млн не встигли вибрати спосіб виведення токенів.

Зі 100 млрд токенів, 75 млрд виділено для спільноти, з яких 60% буде розподілено в першому сезоні аірдропу, а решту 15% — у наступному.

Гравці отримають 88.75% токенів одразу, а решта 11.25% будуть розблоковані через 10 місяців після лістингу.

Крім того, судячи з публікацій, багато геймерів заробили від 1 000 до 6 000 монет. Вартість HMSTR на премаркеті зараз близько 0.099 USDT на криптобіржі Bybit. Але ціна токена може різко змінитися після лістингу (26 вересня).

Також виявилося, що для отримання максимальної винагороди у грі найважливішими виявилися запрошені друзі, використані ключі, а потім — пасивний дохід. Тобто, сам процес тапання приніс не багато користі.

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Джерело: BingX, X

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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