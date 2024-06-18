Другий сезон «Володар перснів: Персні влади» зосереджений на лиходіях, не всі герої виживуть — шоуранери

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Другий сезон «Володар перснів: Персні влади» вийде 29 серпня і буде набагато темнішим за інші кіноверсії Середзем’я. Як можна побачити у трейлері другого сезону, події фокусуються на Сауроні на піку його нових здібностей з новим обличчям.

«Ми любимо казати, що 1 сезон був насамперед про наших героїв. Але 2 сезон — це лише лиходії», — розповідають шоуранери Патрік Маккей та Джей Ді Пейн.

«Цього разу порядок денний Саурона запускає все: Адар [Сем Гейзелдайн, який приймає роль у Джозефа Моула] та його армія орків; Ґаладріель [Морфідд Кларк], Елронд [Роберт Арамайо] та Гіл-Галад [Бенджамін Вокер] і їхні армії ельфів — усі вони зійдуться разом у найамбітнішій битві, яка була у нашому шоу і з якої багато великих гравців можуть не вийти живими».

У центрі уваги також опиниться Келебрімбор. Маккей та Пейн називають його «головним героєм», оскільки його стосунки з Сауроном стають у центр сюжету.

Також з’явилося нове ексклюзивне зображення з другого сезону від Total Film з другого сезону — портрет короля Дуріна III (Пітер Маллан). У нових епізодах розповідається про наслідки того, що він зрікся свого сина Дуріна IV за видобування мітрілу всупереч його волі.

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«Повторюваний мотив у міфології зосереджується навколо погіршеного здоров’я короля, що спричинило хворобу в країні, яка загрожує всьому королівству. У другому сезоні розрив стосунків між королем Дуріном та його сином набуває масштабу», — кажуть автори серіалу.

Джерело: GamesRadar

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