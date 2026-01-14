Новини Ігри 14.01.2026 comment views icon

Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D

Маргарита Юзяк

Elder Scrolls V: Skyrim / Bethesda

У мережі знайшли оригінальні нотатки з настільних рольових ігор, які прямо вплинути на світ The Elder Scrolls, який ми знаємо сьогодні. Це повноцінні робочі записи з D&D-кампаній, які вів “батько франшизи” Джуліан Лефей.

Культовий розробник створював нотатки під час роботи над The Elder Scrolls II: Daggerfall. Документи збереглися в його особистому архіві й були опубліковані зусиллями Unofficial Elder Scrolls Pages та The Imperial Library після смерті Лефея в липні 2025 року внаслідок онкології.

Мовиться про дві окремі D&D-кампанії, які Лефей проводив у світі Тамріеля. Одна з них була частково відома фанатам і раніше, але так і не завершилася логічно. Проте завдяки їй творці створили імена персонажів і локацій, що згодом з’являлися в різних іграх серії. Її історію пізніше оформили у внутрішньоігровому романі “Падіння Узурпатора” (The Fall of the Usurper). Збережені нотатки до цієї кампанії короткі, але містять карти регіону Двіннен і підземель, які використовувалися в Daggerfall.

Приклади деяких нонаток

Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D

Набагато цікавішою виявилася друга кампанія, про яку раніше майже нічого не знали. У ній понад 8000 слів нотаток з описами персонажів, релігій, політичних конфліктів і островів Саммерсет (дім Альтмерів). Один із персонажів цієї кампанії маг Ванус Галеріон досі існує в каноні серії та з’являється як NPC у The Elder Scrolls Online.

В Imperial Library окремо зазначають, що ці кампанії не передували Arena, як вважали деякі фанати. Вони належать саме до періоду Daggerfall. Але вплив настільної рольової гри очевидний, оскільки мапи, ідеї та сюжети з цих кампаній фактично стали фундаментом світу Тамріеля.

Ранній погляд на регіони The Elder Scrolls

Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D

Нотаток настільки багато, що їх ще довго будуть розбирати й аналізувати. Зараз зрозуміло, що ці документи вплинули не лише на Daggerfall, а й на подальші ігри серії, включно зі Skyrim. І напевне деякі елементи ми побачимо в майбутній The Elder Scrolls 6.

Джерело: Games Radar

