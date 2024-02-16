Джефф Безос втретє за місяць продає акції Amazon — цього разу на $2 млрд

Тим часом загальний обсяг продажів за лютий сягнув вже $6 млрд.

Згідно з документами, переглянутими CNBC, засновник Amazon Джефф Безос продав близько $2,03 млрд акції своєї компанії за останні кілька днів — і загалом $6 млрд протягом лютого.

У вівторок і середу Безос продав акцій приблизно на $12 млн — за середньою ціною $169,50 за одиницю.

Продажі відповідають торговому плану компанії, який набув чинності у листопаді. Загалом мільярдер може зрештою продати до 50 мільйонів акцій Amazon (сума у $2 млрд охоплювала близько 12 мільйонів акцій — ще стільки ж він продав за тиждень до цього).

Продажі в лютому знаменують собою перший випадок продажу акцій для Безоса — з травня 2021 року, коли він залишив посаду генерального директора Amazon.

У листопаді Джефф заявив, що залишить Сіетл і переїде до Маямі, аби бути ближче до своєї космічної компанії Blue Origin, а також до родини нареченої Лорен Санчес. Цей крок також потенційно заощадить йому сотні мільйонів доларів на податках від продажу акцій.

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Наразі Безос посідає третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за даними Forbes — зі статками у $191,4 млрд. Перше і друге — у Бернара Арно ($223,1 млрд) та Ілона Маска ($205,5 млрд).

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