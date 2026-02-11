Економія до $100: "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок

“Укрпошта” змінила правила міжнародної доставки, і для тих, хто надсилає посилки за кордон, це справді хороша новина. Тепер якщо адресат за межами України не забере відправлення, компанія безкоштовно поверне його назад відправнику. Про це повідомила пресслужба оператора.





Йдеться про всі типові ситуації, які часто трапляються з міжнародними відправленнями. Наприклад, людина не прийшла на пошту, відмовилася отримувати посилку або доставка зірвалася з інших причин. Раніше в таких випадках відправник ризикував не лише товаром, а й грошима — за зворотну логістику доводилося платити окремо. У середньому це коштувало від $30 до $100 залежно від ваги та країни призначення. Тепер цього платежу не буде: або посилка доходить до отримувача, або без додаткових витрат повертається в Україну.

Нові умови стали можливими завдяки домовленостям із міжнародними партнерами в межах Всесвітнього поштового союзу, до якого входить “Укрпошта”. Фактично оператор узгодив новий підхід із закордонними поштовими службами, щоб зняти з клієнтів один із найболючіших фінансових ризиків.

Для звичайних людей це означає просту річ: якщо ви відправили подарунок родичам за кордон, а його не забрали, вам не доведеться вдруге платити — вже за повернення. Для малого бізнесу й онлайн-продавців це ще важливіше. У міжнародній торгівлі вартість доставки часто вирішує все — особливо коли маржа невелика. Додаткові $30-100 за повернення могли “з’їсти” прибуток або навіть загнати угоду в мінус. Тепер цього ризику немає, і планувати продажі за кордон стає простіше.





В “Укрпошті” пояснюють, що це частина ширшого курсу. Компанія намагається прибрати зайві бар’єри та зробити міжнародну логістику передбачуванішою — незалежно від того, йдеться про особисту посилку чи комерційне відправлення.

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський підкреслив:

“Українським бізнесам зараз важко: витрати на пальне для генераторів та опалення збільшуються, а конкуренція на світовому ринку зростає. Тому ми в “Укрпошті” хочемо підтримати наших клієнтів і зробити так, щоб український експорт зростав”.

Нагадаємо, як член Всесвітнього поштового союзу “Укрпошта” доставляє відправлення у понад 230 країн і територій світу. Її партнерська мережа національних операторів охоплює більше ніж 660 тис. поштових відділень. Тобто нові правила фактично працюватимуть по всьому глобальному маршруту українських посилок.

Джерело: ukrinform