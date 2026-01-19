Новини Технології 19.01.2026 comment views icon

Екран не розширився: демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному шоу

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Екран не розширився: демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному американському шоу
Невдала демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable / The Tonight Show, YouTube

Ймовірно, технологія розсувних екранів ноутбуків потребує допрацювання. Lenovo Legion Pro Rollable не спрацював як належить.

The Tonight Show з Джиммі Фелоном — популярне у США телешоу. У ньому відомий ютубер
Лайнус Себастіан (Linus Tech Tips) демонстрував останні технічні досягнення Lenovo, але один з епізодів пішов не за планом. Екран ноутбука, що розсувається, відмовився працювати належним чином.

Під час демонстрації інфлюенсер намагався розширити екран з 16-дюймового стану до 24 дюймів. Комбінація клавіш, яка мала б ініціювати розширення, не спрацювала, що призвело до незручного моменту, коли троє людей у кадрі були змушені жартувати, намагаючись зрозуміти, що не так. Після кількох спроб розв’язати проблему, Лайнус здався та просто пояснив, як має працювати ноутбук. Співрозмовники швидко перейшли до наступного продукту, так і не показавши трюк Lenovo.

Як передає Windows Central, “хоча повний сегмент доступний на YouTube, лише 3 хвилини фактично транслювалися по телебаченню, і в жодній з них не було ноутбука”. Судячи з цього зауваження, не зовсім зрозуміло, чи побачили глядачі конфуз, але сцену все ще можна подивитися.

Legion Pro Rollable — концептуальний ноутбук Lenovo, представлений на CES 2026, екран якого розширюється горизонтально. Він поки не виробляється серійно і його неможна придбати. Тож у компанії є час та можливість виправити конструктивні недоліки пристрою, якщо він колись потрапить в серію. На ноутбуці з таким екраном було б зручно дивитися фільми, грати в ігри, а також отримати більший робочий простір, у якому можна краще розмістити вікна.

Це далеко не перший випадок, коли технологія зазнає невдачі перед великою аудиторією. Відомо, що перша демонстрація Apple Face ID теж провалилася, а Microsoft мала кілька невдалих демонстрацій, зокрема “синій екран смерті” під час спроби підключення принтера у Windows 95. Минулого року Meta провалила демонстрацію окулярів Ray-Ban та деякі інші технічні моменти, пов’язані з ШІ у її продуктах.

