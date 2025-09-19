Новини WTF 19.09.2025 comment views icon

"Ми самі собі зробили DDoS": Meta провалила презентацію Ray-Ban, випадково активувавши ШІ на всіх окулярах в залі

Катерина Даньшина

"Ми самі собі зробили DDoS": Meta провалила презентацію Ray-Ban з ШІ, випадково активувавши всі розумні окуляри в залі
Марк Цукерберг під час презентації нових розумних окулярів Meta Ray-Ban

Цього тижня Meta представила Ray-Ban Meta 2 та Ray-Ban Display, однак сама презентація мала суттєві технічні проблеми: початково Марк Цукерберг не зміг відповісти на дзвінок у WhatsApp через новий нейронний браслет, а згодом ШІ не зміг надати запрошеному кухарю-інфлюенсеру для демонстрації необхідні підказки.

Сам Цукерберг поскаржився на проблеми з Wi-Fi, які досить часто можуть виникати на великих презентаціях. Але проблема, як виявилось, була з ним взагалі не пов’язана. Зі слів головного технічного директора Meta Ендрю Босворта, організатори самі собі “влаштували DDoS-атаку”, випадково активувавши ШІ в кожних Meta Ray-Ban у будівлі.

“Коли кухар сказав: “Гей, Meta, запускай Live AI”. Він фактично запустив ШІ в кожному з Meta Ray-Ban у будівлі”, — пояснює Босворт. “Ми спрямували трафік Live AI на наш дев-сервер, щоб ізолювати його, але зробили це для всіх у будівлі на тих точках доступу. По суті, ми самі собі влаштували DDoS-атаку”.

Стосовно відеодзвінка Босворт каже про “раніше небачену помилку”, яка виникла через те, що окуляри Ray-Ban Display раптово переходили в режим сну в момент, коли пристрій отримував сповіщення про дзвінок. На цей час баг виправлено, але демонстрація вже принесла компанії негативну рекламу.

З іншого боку, Meta можна відзначити хоча б за те, що вона пропонує чесну демонстрацію продукту у реальному часі, на відміну від досвіду з попередньо записаними відео, які пропонують Apple та Google (при чому в останньому випадку навіть в записі ШІ демонстрував помилки).

Що представили на презентації Meta Ray-Ban

  • Ray-Ban Display: $799, прозорий дисплей у правій лінзі, керування за допомогою нейронного браслета; продаж заплановано на 30 вересня, два розміри та варіанти з діоптріями.
  • Ray-Ban Meta 2: від $379, з покращеною 12 МП камерою, відеозаписом 3K, до 8 годин типового використання, 32 ГБ пам’яті, водонепроникністю IPX4 та ширшими варіантами лінз/оправи.
  • Oakley Meta Vanguard: $499, спортивні окуляри зі ступенем захисту IP67, 12 МП надширококутною камерою з роздільною здатністю відео 3K, гучнішими динаміками, п’ятимікрофонним набором та швидкою зарядкою до 50% за 20 хвилин.

Джерело: Fortune, The Verge

