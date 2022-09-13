Експеримент Google щодо роздачі інтернету з аеростатів відроджують — без участі Google та без аеростатів

На початку 2021 року Alphabet (материнський холдинг Google) раптово закрив один з найцікавіших своїх експериментів під назвою Loon після 8 років розвитку — амбітний проєкт, покликаний забезпечити доступ до інтернету у віддалених регіонах через мережу аеростатів, що дрейфують у стратосфері на висоті 20 км. І ось зараз Google, схоже, придумала план з порятунку Loon — він може отримати продовження та переродися у новому перспективному проєкті Aalyria Technologies, що передбачає використання лазерів для передавання даних.

Глава компанії Кріс Тейлор доволі розмито окреслює головну місію Aalyria: “Об’єднання всього наявного зараз, з усім, що існуватиме завтра”.

Щодо конкретики, отримавши від Google десятирічні активи та патенти в обмін на міноритарну частку в компанії, в Aalyria працюватимуть над двома напрямками: лазерною системою комунікації Tightbeam і хмарним програмним забезпеченням Spacetime.

Перша технологія, яка раніше використовувалась в Google під назвою Project Sonora, забезпечуватиме передачу даних між об’єктами за допомогою променів світла, а управління з’єднанням покладається на Spacetime, відому в Google як технологія Minkowski. Вона використовувалася для прогнозування нового розташування повітряних куль Loon з метою підтримки стабільності зв’язку. Але тепер технологія Spacetime адаптована для підтримки передачі зв’язку між наземною або супутниковою станцією Tightbeam з об’єктом, що рухається, таким як літак або човен.

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В Aalyria проведені експерименти підтверджують амбітні плани команди щодо забезпечення Інтернетом в умовах слабкої інфраструктури. Дослідження показують, що відправлення даних може здійснюватися зі швидкістю до 1,6 ТБ в секунду, що перевищує швидкість технологій, що використовуються зараз, у безліч разів.

Попри велику конкуренцію з такими гігантами ринку як Globalstar (партнер Apple у нещодавно анонсованій функції SOS через супутник), SpaceX та T-Mobile, компанія Aalyria змогла залучити великих інвесторів, включаючи Міністерство оборони США. Можливо, відкриття другого дихання для команди у складі стартапу дозволить отримати високошвидкісне покриття по всьому світу, навіть у найвіддаленіших куточках планети.

Джерело: Bloomberg та The Verge