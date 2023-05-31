Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях

Цей день настав! Після неодноразових прохань з боку ігрової спільноти та Мінцифри Electronic Arts нарешті реалізувала можливість для українців розраховуватися за покупки гривнями. Віднині ціни в сервісах EA відображаються в гривнях.

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Так, в магазині EA ціни на ігри фігурують в гривнях. Також в гривнях вказуються ціни і в настільному застосунку EA App для ПК. Хоча української локалізації інтерфейсу програми все ще немає. Крім того, ціни на оформлення підписки на сервіс EA Play теж тепер відображаються в українській національній валюті. Для оплати замовлення треба буде використовувати банківську карту. Російські платіжні сервіси віднині не пропонуються для користувачів з України.

Скоріше за все, ціни в гривні, вказані на торговельних майданчиках EA, ще не остаточні. Вони можуть коригуватись в майбутньому.