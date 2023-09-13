Ембер Герд закосплеїла Мерсі з Overwatch для Маска під час їхніх стосунків – нині мільярдер надав фотодокази

Подробиці про сексуальні рольові ігри, які полюбляє Маск, розкриті у його новій біографії, написаній Волтером Айзексоном.

Автор пише, що Маск під час зустрічі з Герд заявив, що акторка нагадує йому польову лікарку Мерсі з відеогри Overwatch, а та з радістю у майбутньому зіграла для мільярдера цю роль.

Ембер витратила близько двох місяців, щоб зібрати костюм, який включав білий боді, золотий німб та високі механічні крила.

Стосунки Герд та Маска тривали протягом 2017-2018 років, хоча вперше Ілон зацікавився акторкою, коли побачив її у фільмі «Мачете вбиває» 2013 року. За 4 роки після цього мільярдер прилетів на знімання «‎Аквамена» в Австралії й саме там натякнув акторці на свою любов до персонажа Overwatch.

Сама ж Герд в інтерв’ю Айзексону розповідала, що «‎була зачарована роботою Маска на той момент» і згадувала про його схильність «‎захоплюватись жінками, які йому не підходять».

«Ілон любить вогонь, і іноді він обпалює його», – додала акторка.

Враховуючи геймерську репутацію Маска, не дивно, що у книзі згадуються Overwatch та Elden Ring. За останньою Ілон провів цілу ніч, досліджуючи небезпечний регіон Каелід. Раніше він відкрито заявляв про свою одержимість грою, навіть розповідаючи про те, як виглядають персонажі, що трохи збентежило інших шанувальників гри FromSoftware.

Маска також нещодавно освистали на турнірі з Valorant, вимагаючи «‎повернути Twitter».

В X на ретвіти новин про косплей Герд, Ілон відповів, що вона дійсно це зробила і «‎була неперевершеною», додавши для більшої достовірності фотодоказ:

Невідомо, як нині складаються відносини між екскоханцями, утім Маск підтримував Герд під час судової суперечки з її колишнім чоловіком Джоні Деппом, хоча після того, як Ілон придбав Twitter, акаунт акторки раптово зник із соцмережі.

Джерело: Kotaku, Gamespot