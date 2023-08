«‎Поверни Twitter!». Ілона Маска освистав натовп на геймерському турнірі з Valorant

Власник оновленої соцмережі X, раніше відомої як Twitter, несподівано з’явився на фіналі світового чемпіонату з кіберспорту Valorant – однак це, схоже, не прийшлося до душі іншим гостям.

На ролику, опублікованому користувачем X Джейком Лакі, на тьмяно освітленому фрагменті, де коментатори обговорюють попередню гру, камера раптово показує Ілона Маска, який сидить у залі та аплодує. За ці 4 секунди демонстрації мільярдера, зал, як повідомляє Insider, заповнився свистом та вигуками «‎Поверни Twitter!».

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting “bring back Twitter” lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV

— Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023