Новини WTF 28.08.2023 о 10:03

«‎Поверни Twitter!». Ілона Маска освистав натовп на геймерському турнірі з Valorant

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«‎Поверни Twitter!». Ілона Маска освистав натовп на геймерському турнірі з Valorant

Власник оновленої соцмережі X, раніше відомої як Twitter, несподівано з’явився на фіналі світового чемпіонату з кіберспорту Valorant – однак це, схоже, не прийшлося до душі іншим гостям.

На ролику, опублікованому користувачем X Джейком Лакі, на тьмяно освітленому фрагменті, де коментатори обговорюють попередню гру, камера раптово показує Ілона Маска, який сидить у залі та аплодує. За ці 4 секунди демонстрації мільярдера, зал, як повідомляє Insider, заповнився свистом та вигуками «‎Поверни Twitter!».

Нині відео зібрало понад 9 млн переглядів на платформі.

«Звідки це? Точно не звідси, звичайно‎», – сказав один з коментаторів, намагаючись повернути увагу глядачів на гру.

Маск був присутній на заході KIA Forum у Лос-Анджелесі зі своїм сином, з яким позував для фотографій поза межами арени. І хоча поява на турнірі була досить короткою, в інтернеті вона не лишилась не поміченою. Понад 3 мільйони людей дивилися пряму трансляцію чемпіонату на стрімінговій платформі Twitch, а на X почали поширювати ролики з Ілоном із глузливими підписами.

У липні Ілон Маск взявся за ребрендинг Twitter на X – програму «‎для всього», схожу на китайський WeChat. Були анонсовані платіжні функції у застосунку та виключно «‎темна тема», однак зміни торкнулися поки лише логотипу, назви соцмережі та вивіски на штаб-квартирі в Сан-Франциско (з останньою виникають проблеми – спочатку Маску зняти стару назву завадила поліція, а згодом оштрафували за занадто мерехтливу нову вивіску і примусили її зняти).

Суперечливий ребрендинг також спричинив тимчасове блокування сайту в Індонезії відповідно до законів країни про заборону порнографії та азартних ігор, а сам Ілон взявся відбирати унікальні акаунти у користувачів – зокрема у @x та @music (без попередження та винагороди).

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