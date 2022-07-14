Енергоспоживання відеокарт сягне 600-700 Вт до 2025 року — прогноз AMD

Нещодавні чутки про майбутні споживчі моделі відеокарти викликали побоювання щодо зростання їхнього енергоспоживання. І хоча AMD та NVIDIA поки не розголошують повні технічні характеристики наступного покоління відеокарт (Radeon RX 7000 та GeForce RTX 40-ї серії), які очікуються пізніше цього року, «червона» команда Лізи Су цього тижня оприлюднила деякі тривожні цифри у своїй дорожній карті на найближче майбутнє.

Оскільки інженери дедалі більше стикаються з обмеженнями закону Мура, споживачі хвилюються, що TDP майбутніх GPU може сягнути достобіса високих рівнів. Ходять чутки, що наступна флагманська відеокарта NVIDIA (потенційна RTX 4090), яка очікується наприкінці цього року, споживатиме до 600 Вт. Для порівняння, поточна топова карта «зелених» для споживчого ринку — 3090 Ti — споживає 450 Вт потужності.

Інтерв’ю зі старшим віцепрезидентом AMD Семюелем Наффцігером, яке вийшло цього тижня на VentureBeat, включало візуалізації, що демонструють очікування компанії щодо апаратного забезпечення найближчого майбутнього. Топменеджер запевняє, що AMD зможе реалізувати свої амбіції щодо підвищення енергоефективності протягом наступних кількох років, але на графіку чітко прослідковується невтішна тенденція — зростання енергоспоживання GPU.

Якщо 600-ваттні моделі не з’являться у наступному поколінні графічних прискорювачів для настільних ПК, то такі моделі, якщо відштовхуватися від графіка AMD, вийдуть слідом. Тобто, через одне покоління. Він показує різке збільшення енергоспоживання GPU приблизно у 2018 році з подальшим переходом на 600 Вт, а потім на 700 Вт до 2025 року.

На слайді відсутні будь-які додаткові позначки, які сигналізували б про його приналежність лише до апаратного забезпечення найвищого класу. Наразі найпопулярніші відеокарти на ринку (бюджетні на середньобюджетні моделі) споживають значно менше, але тенденція очевидна — майбутні основні GPU потребуватимуть більше енергії, оскільки чипи стають складнішими, а індустрія впирається в технологічні можливості виробництва напівпровідникових виробів.

Пан Наффцігер наголосив, що з новими відеокартами AMD може забезпечити приріст продуктивності на рівні очікувань споживачів та одночасно розв’язати проблему енергоспоживання. Прогнозується, що GPU RDNA 3-го покоління наростять продуктивність на ват як мінімум у півтора раза щодо попередників.

У AMD також покладаються на буфер Infinity Cache — цю технологію виробник висуває як одну з унікальних переваг. Водночас Наффцігер виокремлює конструкцію чиплетів як область, де AMD обійшла NVIDIA. Раніше AMD вже встигла випробувати підхід з багаточиповими GPU у прискорювачах для дата-центрів (лінійка Instinct MI200) й тепер розширить його на ігрові відеоадаптери.

Якщо вірити нещодавнім чуткам, через надлишок на ринку моделей GeForce RTX 3000 та масовий збут вживаних відеокарт майнерами після падіння криптовалют NVIDIA перенесе вихід відеокарт серії GeForce RTX 4000 з жовтня на грудень. Ймовірніше всього, Radeon RX 7000, які будуть конкурувати з GeForce RTX 4000, вийдуть приблизно в цей же час.