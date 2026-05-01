NVIDIA GeForce NOW: 16 нових ігор та сумісність з RTX 5080

NVIDIA оприлюднила список ігор, які з’являться у сервісі хмарного застосунку для геймінгу цього місяця.





Окремим приємним бонусом є розширення сумісності з RTX 5080 майже для всієї бібліотеки. Геймери з підпискою GeForce NOW Ultimate вже можуть запускати ігри з підтримкою цієї відеокарти, використовуючи майже всю бібліотеку ігор.

Тривалий час список ігор з підтримкою RTX 5080 поповнювався поступово. Значне розширення дуже доречне з появою у GeForce NOW таких великих релізів як 007: First Light та Forza Horizon 6.Обидві гри мають вийти в середині травня.

Список нових ігор в GeForce NOW цього тижня включає:





Global Rescue (в Steam з 27 квітня)

s&box (в Steam з 28 квітня)

Far Far West (в Steam з 28 квітня)

INDUSTRIA 2 (в Steam з 29 квітня)

Heroes of Might and Magic: Olden Era (в Steam, на Xbox та у Game Pass з 30 квітня)

Bus Bound (в Steam з 30 квітня)

Ігри, які будуть додані протягом травня

Conan Exiles (в Steam та Epic Games Store з 5 травня)

Dead as Disco (в Steam з 5 травня)

HUNTDOWN: OVERTIME (в Steam з 7 травня)

Outbound (в Steam з 14 травня)

Starminer (в Steam з 27 травня)

Deep Rock Galactic: Rogue Core (в Steam з 18 травня)

Forza Horizon 6 (в Steam, на Xbox та у Game Pass з 19 травня)

Luna Abyss (в Steam з 21 травня)

ZERO PARADES (в Steam з 21 травня)

007 First Light (в Steam, Epic Games Store та на Xbox з 27 травня)

Hotel Architect

Kiln

Nuclear Option

Sintopia

Sudden Strike 5

Super Battle Golf

Однак протягом травня з’являться й інші релізи. Зокрема, на початку квітня після анонсу перших 10 ігор в GeForce NOW було додано 11 нових тайтлів, серед яких Pragmata та Samson: A Tyndalston Story.

Джерело: Wccftech