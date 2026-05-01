Новини Ігри 01.05.2026

NVIDIA GeForce NOW: 16 нових ігор та сумісність з RTX 5080

Олександр Федоткін

NVIDIA оприлюднила список ігор, які з’являться у сервісі хмарного застосунку для геймінгу цього місяця. 


Окремим приємним бонусом є розширення сумісності з RTX 5080 майже для всієї бібліотеки. Геймери з підпискою GeForce NOW Ultimate вже можуть запускати ігри з підтримкою цієї відеокарти, використовуючи майже всю бібліотеку ігор.

Тривалий час список ігор з підтримкою RTX 5080 поповнювався поступово. Значне розширення дуже доречне з появою у GeForce NOW таких великих релізів як 007: First Light та Forza Horizon 6.Обидві гри мають вийти в середині травня. 

Список нових ігор в GeForce NOW цього тижня включає:


  • Global Rescue (в  Steam з 27 квітня)
  • s&box (в Steam з 28 квітня)
  • Far Far West (в Steam з 28 квітня)
  • INDUSTRIA 2 (в Steam з 29 квітня)
  • Heroes of Might and Magic: Olden Era (в Steam, на Xbox та у Game Pass з 30 квітня)
  • Bus Bound (в Steam з 30 квітня)

Ігри, які будуть додані протягом травня

  • Conan Exiles (в Steam та Epic Games Store з 5 травня)
  • Dead as Disco (в Steam з 5 травня)
  • HUNTDOWN: OVERTIME (в Steam з 7 травня)
  • Outbound (в Steam з 14 травня)
  • Starminer (в Steam з 27 травня)
  • Deep Rock Galactic: Rogue Core (в Steam з 18 травня)
  • Forza Horizon 6 (в Steam, на Xbox та у Game Pass з 19 травня)
  • Luna Abyss (в Steam з 21 травня)
  • ZERO PARADES (в Steam з 21 травня)
  • 007 First Light (в Steam, Epic Games Store та на Xbox з 27 травня)
  • Hotel Architect
  • Kiln
  • Nuclear Option
  • Sintopia
  • Sudden Strike 5
  • Super Battle Golf

Однак протягом травня з’являться й інші релізи. Зокрема, на початку квітня після анонсу перших 10 ігор в GeForce NOW було додано 11 нових тайтлів, серед яких  Pragmata та Samson: A Tyndalston Story. 

Раніше ми писали, що техноблогер виклав на GitHub власний клієнт GeForce NOW. До цього  оновлення GeForce NOW скасувало безплатний доступ до Cyberpunk 2077 й не тільки.

NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хітових ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не в списку

Джерело: Wccftech

