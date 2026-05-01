NVIDIA GeForce NOW: 16 нових ігор та сумісність з RTX 5080

NVIDIA оприлюднила список ігор, які з’являться у сервісі хмарного застосунку для геймінгу цього місяця.
Окремим приємним бонусом є розширення сумісності з RTX 5080 майже для всієї бібліотеки. Геймери з підпискою GeForce NOW Ultimate вже можуть запускати ігри з підтримкою цієї відеокарти, використовуючи майже всю бібліотеку ігор.
Тривалий час список ігор з підтримкою RTX 5080 поповнювався поступово. Значне розширення дуже доречне з появою у GeForce NOW таких великих релізів як 007: First Light та Forza Horizon 6.Обидві гри мають вийти в середині травня.
Список нових ігор в GeForce NOW цього тижня включає:
- Global Rescue (в Steam з 27 квітня)
- s&box (в Steam з 28 квітня)
- Far Far West (в Steam з 28 квітня)
- INDUSTRIA 2 (в Steam з 29 квітня)
- Heroes of Might and Magic: Olden Era (в Steam, на Xbox та у Game Pass з 30 квітня)
- Bus Bound (в Steam з 30 квітня)
Ігри, які будуть додані протягом травня
- Conan Exiles (в Steam та Epic Games Store з 5 травня)
- Dead as Disco (в Steam з 5 травня)
- HUNTDOWN: OVERTIME (в Steam з 7 травня)
- Outbound (в Steam з 14 травня)
- Starminer (в Steam з 27 травня)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (в Steam з 18 травня)
- Forza Horizon 6 (в Steam, на Xbox та у Game Pass з 19 травня)
- Luna Abyss (в Steam з 21 травня)
- ZERO PARADES (в Steam з 21 травня)
- 007 First Light (в Steam, Epic Games Store та на Xbox з 27 травня)
- Hotel Architect
- Kiln
- Nuclear Option
- Sintopia
- Sudden Strike 5
- Super Battle Golf
Однак протягом травня з’являться й інші релізи. Зокрема, на початку квітня після анонсу перших 10 ігор в GeForce NOW було додано 11 нових тайтлів, серед яких Pragmata та Samson: A Tyndalston Story.
Раніше ми писали, що техноблогер виклав на GitHub власний клієнт GeForce NOW. До цього оновлення GeForce NOW скасувало безплатний доступ до Cyberpunk 2077 й не тільки.
Джерело: Wccftech
