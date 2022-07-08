NVIDIA, ймовірно, відкладе вихід відеокарт GeForce RTX 4000 через надлишок RTX 3000

Схоже, криза на ринку криптовалют вплине на ринок відеокарт більше, ніж передбачалося раніше. На додаток до розпродажу відеокарт майнерами нас також може очікувати перенесення виходу серії GeForce RTX 4000 на більш пізні терміни.

У зв’язку з тим, що багато майнерів затоплюють ринок вживаними відеокартами серії GeForce RTX 3000, а також зниженням попиту на нові пристрої, утворився надлишок відеокарт GeForce RTX 3000. Погіршує ситуацію той факт, що виробничі партнери ще не передали деякі пристрої в роздрібні канали продажів. Таким чином, пропозиція ще збільшиться. А в умовах кризи, що насувається, та відсутності інтересу до купівлі відеокарт майнерами попит залишиться невисоким.

У таких умовах нераціонально виводити ринку нову лінійку відеокарт. Конкуренцію їй становитимуть пристрої попереднього покоління. Це відіб’ється як на NVIDIA, так і на виробниках та роздрібних продавцях.

Як повідомляють обізнані джерела, у такій ситуації NVIDIA, ймовірно, перенесе вихід відеокарт серії GeForce RTX 4000 з жовтня на грудень. При цьому компанія може анонсувати модель GeForce RTX 4090, але з фактичним придбанням до грудня можуть бути проблеми. Але й надто затягувати з виходом новинок теж не можна, щоб не передати ініціативу компанії AMD з її новими пристроями на базі архітектури RDNA 3.

Джерело: pcgamesn