Австралія запустила надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету на водні

DART AE/Hypersonix Launch Systems

27 лютого австралійська компанія Hypersonix Launch Systems запустила з космодрому Воллопс-Айленд у Вірджинії надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету DART AE на водневому паливі.





Стартовий пуск проводився з використанням ракети-носія HASTE виробництва Rocket Lab. Максимальна швидкість DART AE склала близько 9,8 тис. км/год. Це не перший запуск цієї ракети, однак це перший літальний апарат, виготовлений з високотемпературних сплавів з використанням 3D-друку. Ракета працює на прямотічному повітряно-реактивному двигуні SPARTAN на екологічно чистому водні.

За інформацією Rocket Lab, запуск проводився у рамках програми підрозділу інновацій Міноборони США з перевірки технологій 3D-друку, високотемпературних матеріалів та систем автономного наведення в реальних умовах для гіперзвукових ракет. Отримані під час польоту телеметричні дані будуть порівнюватись зі створеними цифровими моделями.





“Ця місія дозволила нам протестувати рухову установку, матеріали та системи управління в реальних гіперзвукових умовах. При таких швидкостях і температурах ніщо не замінить дані, отримані в ході польоту. Результати цієї місії безпосередньо вплинуть на проєктування майбутніх експлуатаційних гіперзвукових літальних апаратів”, — пояснив співзасновник Hypersonix та колишній науковий співробітник NASA Майкл Смарт.

HASTE вивів DART AE вагою 300 кг на суборбітальну траєкторію, розігнавши її до швидкості у понад 6,1 тис. км/год. Далі у верхніх шарах атмосфери почав працювати двигун SPARTAN. Досягнувши необхідної швидкості близько 9,8 тис. км/год та пролетівши близько 1000 км, DART AE приводнилась в Тихому океані.

Раніше ми писали, що гіперзвуковий літак Stratolaunch TA-1 провів тестовий політ та досяг швидкості близько до 5 Махів. Між тим NASA вперше підняла у небо експериментальний надзвуковий літак X-59 Quiet SuperSonic Technology.

Джерело: New Atlas; Hypersonix Launch Systems