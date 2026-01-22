Винні художники: Epic заперечила думку Гора Вербінські про Unreal Engine як причину погіршення CGI у фільмах

Природно, Epic Games не сподобалася критика режисером “Піратів Карибського моря” Unreal Engine. На думку компанії, інструмент найкращий у світі, а у недоліках графічних ефектів винні люди.

Нагадаємо, Гор Вербінські назвав причиною погіршення CGI в фільмах застосування Unreal Engine замість Maya. На думку режисера, котрий, судячи з його стрічок, непогано знається на комп’ютерних спецефектах, це призвело до “геймифікації” графіки та загальної недовіри до CGI. Втім, Вербінські також згадав і помилки художників, котрі роблять ефекти нереалістичними.

Epic Games відреагувала на заяву Вербінскі. У електронному листі до PC Gamer (котрий поширив грудневе висловлювання режисера), Патрік Тубах, керівник відділу візуальних ефектів компанії, зазначив:

“Було б неточно, якби хтось у галузі стверджував, що один інструмент винен у деяких помилково сприйнятих проблемах зі станом візуальних ефектів та комп’ютерної графіки. Це правда, що комп’ютерною графікою займається набагато більше людей, ніж будь-коли раніше, і з таким масштабом приходить низка успіхів і невдач, але естетика та майстерність походять від художників, а не від програмного забезпечення”.

До того, як приєднатися до Epic Games на посаді супервайзера з візуальних ефектів у 2022 році, Тубах працював на цій посаді в Industrial Light & Magic. Він брав участь у створенні таких фільмів, як “Трансформери” та “Зоряний шлях: Відплата”. Цікаво, що він також працював цифровим композитором та художником у початковій трилогії “Пірати Карибського моря”, котру зняв Вербінські.

“Unreal Engine в основному використовується для попередньої візуалізації, віртуального виробництва, а в деяких випадках і для фінальних пікселів. Можу гарантувати, що художники, які працювали над великими блокбастерами з візуальними ефектами, як “Пірати Карибського моря”, 10-15 років тому могли лише мріяти про такий потужний інструмент, як Unreal Engine, який би допоміг їм виконати роботу. Я знаю, я був одним із них!”, — сказав Тубах.

Важко визначити, хто має рацію у цьому діалозі. Режисер, фактично, визнав обидві причини, у той час як Патрік Тубах, за усієї поваги до нього як художника, зараз представляє виробника Unreal Engine і навряд став би критикувати рушій. До того ж навички роботи людей з одним інструментом іноді важко реалізувати з іншим програмним пакетом — чи не сталося в кіно щось подібне?