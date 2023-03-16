Знайомтеся, ERNIE Bot. Baidu представила аналог ChatGPT, який розрахований виключно на китайську аудиторію

Китайський пошуковий гігант Baidu розробляв ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) протягом останніх 10 років. Вперше чатбот запустили у 2019-му, а нині презентували його оновлену версію.

Під час пресконференції генеральний директор Baidu Робін Лі сказав, що остання версія ERNIE Bot має можливості — близькі до GPT-4, останньої ітерації великої мовної моделі OpenAI, випущеної лише пару днів тому.

Чатбот оперує 550 млрд фактів, але вони здебільшого зосереджені на Китаї. Тобто він з легкістю перерахує по вашому запиту найпопулярніші китайські ідіоми, однак не зможе відповісти на більшу частину запитань щодо певних предметів за межами регіону.

ERNIE Bot, на відміну від колег, вміє надавати аудіовідповіді на різних китайських діалектах, а також може створювати зображення та відео з тексту китайською мовою.

Під час демонстрації чатбот коротко виклав зміст китайського науково-фантастичного роману і надав пропозиції щодо того, як продовжити книгу. Він також зміг назвати імена акторів у екранізації, порівняти їхній зріст і зробити висновок, хто з них вищий. В іншому прикладі ERNIE зміг запропонувати варіанти назви для технологічної компанії, що надає послуги малому та середньому бізнесу, написати для неї рекламні гасла та навіть створити інформаційний бюлетень із заданою кількістю слів.

Лі сказав, що 650 компаній вже підписалися на використання технології ERNIE Bot, але визнав, що вона ще не готова до публічного дебюту. Baidu оприлюднив бот раніше через ринковий попит, викликаний стрімким зростанням популярності ChatGPT. Наразі китайський технологічний гігант надасть доступ лише тим, хто вже отримав запрошення, хоча інші компанії можуть подати заявку на можливість вбудувати ERNIE у свої продукти через хмарну платформу Baidu.

Раніше видання Nikkei Asia з посиланням на власні джерела повідомляло, що китайські регулятори наказали технологічним компаніям Tencent і Ant Group (дочірня компанія гіганта електронної комерції Alibaba) обмежити доступ до ChatGPT, а також звітувати про майбутні запуски та роботу власних ШІ-чатботів. Це цілком очікуване рішення з огляду на жорсткий підхід китайського уряду до цензури.

Джерело: Engadget