Ethereum перейшов на Proof-of-Stake – економію електроенергії можна порівняти з відключенням великої країни

Одна з провідних криптовалют Ethereum позбавилася необхідності у майнінгу. Ефект від цієї події, що сталася сьогодні о 9:43 за київським часом і яку називають The Merge, дорівнює відключенню від споживання електрики Фінляндії. Замість алгоритму підтвердження Proof-of-Work (PoW), що передбачає майнінг, Ефір використовуватиме систему Proof-of-Stake (PoS), яка передбачає винагороду за частку.

Вартість Ethereum після Злиття знизилася менш ніж на 1% – до $1605 протягом перших кількох хвилин, і практично не змінилася у подальшому. За два тижні до злиття ціна Ефіру зросла на 4%, але, як і раніше, залишається нижчою на 15,5% порівняно з попереднім місяцем.

Майнерів Ефіру змінять валідатори – відправили не менше 32 ETH на спеціальну адресу, звідки криптовалюту неможливо вивести. Винагорода за новий блок у блокчейні випадково розподілятиметься між валідаторами. Чим більшу «ставку» зробив валідатор – тим вища ймовірність нагороди. Той, хто виграв, отримує комісію за транзакцію та додаткові ETH. Передбачається й винагорода за інші дії, пов’язані із захистом мережі.

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PoS також суттєво зменшує ймовірність “атаки 51%” – змови власників більше половини хешрейту мережі з метою контролю над нею. Наразі такі дії супроводжуватимуться ризиком значних втрат.

Однак не варто думати, що майнерам Ethereum обов’язково треба буде згортати діяльність. На тому ж алгоритмі шифрування Ethash працює Ethereum Classic і ще низка криптовалют. Перехід на їхній «видобуток» може зайняти хвилини за умови ретельної попередньої підготовки. Також існує безліч інших алгоритмів та криптовалют. Питання лише у грошовій вартості цих криптоактивів – проте, швидше за все, вона підвищиться, якщо зросте попит.

Джерело: CoinDeck