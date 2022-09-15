У зв’язку зі злиттям Ethereum найбільший майнінговий пул Ethermine завершив роботу і переходить в режим лише на виведення коштів

Довгоочікуване злиття Ethereum нарешті відбулося і вплинуло на галузь. Ціна криптовалюти змінилася не дуже помітно – близько 1% для Ether та близько 2% для Ethereum Classic. Але в інших сферах вплив виявився істотнішим.

Так, найбільший майнінговий пул Ethereum – Ethermine – напередодні злиття заявив про закриття серверів для майнерів після того, як блокчейн завершить злиття. Це пов’язано з тим, що через зміну концепції на Proof of Stake тепер немає можливості здійснювати майнінг за допомогою відеокарт або ASIC.

Через кілька днів після злиття Ethermine ініціює автоматичну виплату своїм майнерам будь-яких невиплачених залишків. У серпні компанія також запустила пул стейкінгу Ethereum, де власники Ether зможуть вносити свої монети та отримувати дохід.

За наближеними підрахунками, після завершення злиття Ethereum «безробітними» виявляться близько 1 млн майнерів, які володіють сумарним обладнанням на суму понад $10 млрд. Це призведе до зниження рівня енергоспоживання мережі, а також може сприяти появі на ринку великої кількості відеокарт, які виявляться непотрібними для майнінгу.

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Джерело: coindesk, bloomberg