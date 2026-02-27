banner
Ринок електромобілів у ЄС зріс на 13,9%: Tesla — у мінусі, BYD додала 165%

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

BYD обігнала Tesla в Європі більш ніж удвічі за підсумками січня

Європейський авторинок переживає глибоку трансформацію, але один із його найгучніших гравців рухається проти тренду. За даними European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), у січні 2026 року Tesla зареєструвала лише 8 075 автомобілів у ЄС, Великій Британії та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Це на 17% менше, ніж у січні 2025-го. І це в той час, як загальний ринок електромобілів за той самий період виріс на 13,9%.


Загалом у регіоні в січні зареєстрували 189 062 електромобілі проти 165 930 роком раніше. Частка електрокарівна ринку ЄС зросла до 19,3% проти 14,9% на початку 2025 року. Якщо відкинути слабкі результати Tesla, зростання інших брендів сягнуло б майже 16%.

Найяскравіший контраст демонструє китайська BYD. У січні 2026 року компанія зареєструвала 18 242 авто — це +165% у річному вимірі. Фактично BYD у Європі продала більш ніж удвічі більше машин, ніж Tesla. Її частка ринку в ЄС, Британії та EFTA становить 1,9%, тоді як Tesla просіла до 0,8%.

Торік падіння Tesla багато хто пояснював оновленням Tesla Model Y до версії Juniper. Прихильники бренду стверджували, що покупці просто чекали на нову модифікацію. Але тепер цей аргумент не працює, адже оновлена Model Y доступна вже кілька місяців, а реєстрації продовжують скорочуватися.


У межах самого ЄС спад Tesla виглядає помірнішим — мінус 1,6% і 7 187 зареєстрованих авто. Натомість у країнах ЄАВТ (входять Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) ситуація значно гірша, особливо в Норвегії. Після скасування податкових пільг на дорогі автомобілі загальні продажі нових авто там обвалилися на 76,3%. Оскільки Tesla раніше була брендом №1 у Норвегії, вона відчула удар найсильніше.

Паралельно Європа швидко відмовляється від ДВЗ. Реєстрації бензинових авто в ЄС у січні впали на 28,2%, із різким просіданням у Франції та Німеччині. Дизель просів більш ніж на 22%. Разом бензин і дизель тепер займають близько 30% ринку проти майже 40% рік тому. Натомість плагін-гібриди додали 32,2% за місяць.

Традиційні виробники також знаходять точки зростання. Stellantis, до складу якої входять Fiat та Opel, наростила продажі на 6,7% — до понад 164 000 авто. Водночас Fiat показав приріст майже 25%. Попри невелике зниження на 3,8%, Volkswagen Group зберігає лідерство з часткою 26,7%.

Tesla входить у складний період на європейському ринку. Завершення субсидій, жорсткіші податкові правила та агресивне зростання конкурентів на кшталт BYD і Stellantis послаблюють позиції американського виробника на одному з ключових ринків електромобілів світу. І навіть відхід Ілона Маска від активної політичної діяльності не повернув прихильності європейців до Tesla.

