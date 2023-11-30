Evernote обмежить безплатних користувачів 50 нотатками

Нещодавно сервіс Evernote почав тестувати безплатний тарифний план з обмеженою кількістю блокнотів та записів. Тоді тестування проводилося серед обмеженої кількості користувачів. А тепер компанія зробила цей план своїм новим стандартним безплатним планом.

У рамках безплатного плану користувачі мають доступ лише до одного блокнота. При цьому кількість доступних нотаток обмежена лише 50 записами. Користувачам доведеться видаляти контент зі своїх блокнотів, щоб додавати інший контент у межах ліміту. Ці нові правила будуть застосовуватися для всіх нових і існуючих користувачів безплатної версії Evernote Free, починаючи з 4 грудня.

Користувачі, які мають понад 50 нотаток у наявних безплатних облікових записах, зможуть експортувати додаткові нотатки та блокноти. Нові обмеження будуть відображені на сторінці порівняння планів 4 грудня. Проте не уточнюється, чи зміняться обмеження, чи ціни інших планів.

Компанія заявила, що більшість безплатних користувачів не досягають нового встановленого ліміту. Однак в Evernote визнали, що ця зміна може підштовхнути клієнтів до «перегляду» своїх «відносин з Evernote».

Після того, як Bending Spoons придбала Evernote у листопаді 2022 року, у лютому 2023 року компанія звільнила 129 співробітників. Тоді говорилося, що застосунок для нотаток «був збитковим протягом багатьох років, і ситуація була нестійкою у довгостроковій перспективі».

Джерело: TechCrunch