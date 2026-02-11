tradfi
Новини IT-бізнес 11.02.2026 comment views icon

Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Depositphotos

Нові механізми монетизації працюють для авторів з України у Facebook з початку 2026 року. Українські контент-мейкери Facebook з 5 000-10 000 підписників отримали перші гроші від Meta за свій контент.


Meta запустила для українців Content Monetization Program — новий пакет інструментів, який дає змогу заробляти на Facebook не лише великим сторінкам, а й авторам із середньою аудиторією. Програма включає кілька способів заробітку:

  • Єдина програма монетизації контенту (Unified Program) — об’єднує раніше окремі механізми (In-stream Ads, Reels Ads, Performance Bonus) в один. Тобто автори можуть заробляти на відео, фото та текстах з однією заявкою та одним набором правил.
  • Facebook Stars — фанати купують і надсилають “Зірки” під час прямих ефірів чи відео. Кожну «Зірку» творцю оплачують приблизно $0,01 (в інших країнах ця сума відома як орієнтир, реальна виплата може відрізнятися).
  • Підписки (Subscriptions) — творець встановлює щомісячну плату за доступ до ексклюзивного контенту, закритих груп чи преміальних матеріалів.
  • Брендований контент (Branded Content) — пости чи відео з позначкою про співпрацю з брендом, де творцю платять за інтеграцію чи рекламу продукту.
  • Монетизація Stories — перегляди історій теж можуть приносити дохід, якщо Stories відкриті для всіх і мають високі показники взаємодії.

Ці інструменти не блокуються форматом: відео, фото, текстові пости і Stories можуть приносити гроші, якщо вони відповідають правилам і мають достатню взаємодію. Meta не розкриває детальних порогових вимог для кожної функції в Україні, але подібні програми в інших країнах вимагають мінімального рівня підписників чи переглядів для участі в Stars або підписках.

“Ось що робить здорова конкуренція за увагу! Цукерберг нарешті збагнув: щоб крутити рекламу, потрібно насичувати платформу якісним контентом і утримувати користувачів. У 2026 році кріейторам і блогерам уже не цікаво працювати “за лайки”, коли є можливість монетизувати зусилля в YouTube чи TikTok”, — пише Telegram-канал Digital Masons, присвячений digital-маркетингу та комунікаціям в Україні.

Навіщо Meta це робить? Компанія прагне збільшити кількість активного контенту і тривалість сесій користувачів на платформі. Більше контенту — більше рекламних місць і більше даних для таргетування. У 2024-2025 роках Facebook активно тестував об’єднану монетизацію у понад 60 країнах, і це розширює можливості авторів заробляти навіть на фото й текстах, а не тільки на відео.


Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
Photo: Digital Masons

Поява нових способів доходу може змінити ситуацію для маркетологів і медіа: збільшення доступного рекламного інвентарю зазвичай призводить до зниження вартості залучення (CPC/CPM) завдяки більшій пропозиції рекламних місць і кращим поведінковим сигналам від користувачів. Такий тренд уже спостерігали в інших соцмережах із розвиненою монетизацією творців контенту.

Джерело: dev.ua

Популярні новини

arrow left
arrow right
Мінфін опублікував законопроєкт про 20% ПДВ для ФОПів — деталі
"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду
"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам
МВС запустило застосунок 112 Ukraine для виклику екстрених служб за відсутності мобільного зв'язку
Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”
Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць
Програма "СвітлоДім": ОСББ в Україні отримають до 300 тис. грн на придбання генераторів та інверторів
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
"Київстар" підвищує ціни в 7 тарифах з 1 березня: ще +50-90 грн
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
MNP-абоненти lifecell зможуть "заморозити" вартість тарифу на 2 роки
Роумінг як вдома: з 1 січня українці в ЄС отримають мобільний зв'язок без доплат
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
В Україні мають "бронь" до 20 000 IT-фахівців: за пів року додалось від 2000 до 5000, найбільше — в Києві
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Поїздки в комендантську: водії Uklon працюватимуть 24/7 в 19 містах України
Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві
"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes
"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати