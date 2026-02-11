Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками

Depositphotos

Нові механізми монетизації працюють для авторів з України у Facebook з початку 2026 року. Українські контент-мейкери Facebook з 5 000-10 000 підписників отримали перші гроші від Meta за свій контент.





Meta запустила для українців Content Monetization Program — новий пакет інструментів, який дає змогу заробляти на Facebook не лише великим сторінкам, а й авторам із середньою аудиторією. Програма включає кілька способів заробітку:

Єдина програма монетизації контенту (Unified Program) — об’єднує раніше окремі механізми (In-stream Ads, Reels Ads, Performance Bonus) в один. Тобто автори можуть заробляти на відео, фото та текстах з однією заявкою та одним набором правил.

Facebook Stars — фанати купують і надсилають “Зірки” під час прямих ефірів чи відео. Кожну «Зірку» творцю оплачують приблизно $0,01 (в інших країнах ця сума відома як орієнтир, реальна виплата може відрізнятися).

Підписки (Subscriptions) — творець встановлює щомісячну плату за доступ до ексклюзивного контенту, закритих груп чи преміальних матеріалів.

Брендований контент (Branded Content) — пости чи відео з позначкою про співпрацю з брендом, де творцю платять за інтеграцію чи рекламу продукту.

Монетизація Stories — перегляди історій теж можуть приносити дохід, якщо Stories відкриті для всіх і мають високі показники взаємодії.

Ці інструменти не блокуються форматом: відео, фото, текстові пости і Stories можуть приносити гроші, якщо вони відповідають правилам і мають достатню взаємодію. Meta не розкриває детальних порогових вимог для кожної функції в Україні, але подібні програми в інших країнах вимагають мінімального рівня підписників чи переглядів для участі в Stars або підписках.

“Ось що робить здорова конкуренція за увагу! Цукерберг нарешті збагнув: щоб крутити рекламу, потрібно насичувати платформу якісним контентом і утримувати користувачів. У 2026 році кріейторам і блогерам уже не цікаво працювати “за лайки”, коли є можливість монетизувати зусилля в YouTube чи TikTok”, — пише Telegram-канал Digital Masons, присвячений digital-маркетингу та комунікаціям в Україні.

Навіщо Meta це робить? Компанія прагне збільшити кількість активного контенту і тривалість сесій користувачів на платформі. Більше контенту — більше рекламних місць і більше даних для таргетування. У 2024-2025 роках Facebook активно тестував об’єднану монетизацію у понад 60 країнах, і це розширює можливості авторів заробляти навіть на фото й текстах, а не тільки на відео.





Поява нових способів доходу може змінити ситуацію для маркетологів і медіа: збільшення доступного рекламного інвентарю зазвичай призводить до зниження вартості залучення (CPC/CPM) завдяки більшій пропозиції рекламних місць і кращим поведінковим сигналам від користувачів. Такий тренд уже спостерігали в інших соцмережах із розвиненою монетизацією творців контенту.

Джерело: dev.ua