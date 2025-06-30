Facebook намагається виманити дані для свого ШІ з вашої галереї і ще не опублікованих фото

Сторінка Марка Цукерберга у Facebook і нова функція застосунку / Depositphotos, TechCrunch

Facebook тестує нову функцію, яка вимагає у користувачів доступу до всієї галереї й тих фото, що ви ще не публікували — офіційно, щоб запропонувати вам версії, «покращені ШІ»; і можливо, щоб зібрати дані для навчання своїх моделей штучного інтелекту.

Наразі під час додавання нової історії у Facebook застосунок запропонує вам погодитись на «хмарну обробку» фотографій, аби пропонувати «творчі пропозиції від ШІ».

У повідомленні сказано: якщо натиснути «Дозволити», то Facebook генеруватиме і пропонуватиме нові ідеї на основі вашої галереї — як-от колажі, добірки, рестайлінг фото тощо. Однак, аби це спрацювало, програма має завантажити медіафайли з вашої фотоплівки до власної хмари (тобто на свої сервери) на «постійній основі», орієнтуючись на такі дані, як час, місцезнаходження або теми. Зазначається, що пропозиції бачитимете лише ви й знімки не використовуватимуться для таргетингу реклами.

Разом з тим, згідно з аналізом TechCrunch, натискаючи «Дозволити» ви погоджуєтеся з Умовами надання послуг Meta щодо штучного інтелекту — тобто дозволяєте ШІ компанії аналізувати ваші медіафайли, риси вашого обличчя і подібне. Такий собі потенційний «слизький» спосіб дістати нові дані для навчання технології й отримати перевагу в перегонах штучного інтелекту.

Вимкнути опцію можна в «Параметрах» Facebook у розділі «Пропозиції щодо спільного доступу до фотоплівки»: там є два перемикачі, де перший дозволяє пропонувати фотографії з галереї під час перегляду програми, а другий (який має бути активований на основі спливаючого вікна, що запитує дозвіл в історіях) дозволяє вмикати або вимикати «хмарну обробку».

«Ми досліджуємо способи полегшити обмін контентом для людей у ​​Facebook, тестуючи пропозиції готового до поширення та курованого контенту з фотогалереї людини», — сказала речниця Meta Марія Кубета, фактично підтвердивши тестування функції.

Разом з тим Кубета додала, що медіафайли з галереї користувачів можуть бути використані для покращення пропозицій функції, але в «тестовій версії» не використовуються для покращення моделей штучного інтелекту. Цікаво, що буде, коли функцію запустять повноцінно? Наразі вона пропонується обмеженій кількості користувачів в США та Канаді.

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Історія є черговим прикладом того, наскільки обережним треба бути користувачам під час взаємодії з ШІ, оскільки всі ваші запити в певний час з легкістю можуть стати публічними. У червні, до прикладу, суд зобов’язав OpenAI «безстроково» зберігати історію запитів до ChatGPT (включно з видаленими чатами) з метою мати потенційні докази у позовах про порушення авторських прав і скасував вже дві апеляції від користувачів.