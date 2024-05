Fallout йде у Fortnite: кросовер з постапокаліптичним світом очікується в третьому сезоні гри Epic

Після цікавості до серіалу та ігор Fallout поява персонажів франшизи у мультивсесвіті Epic була лише питанням часу. Нова інформація про третій сезон Fortnite це підтверджує.

Epic опублікувала у Twitter зображення людини у клубах диму та у силовій броні з Fallout. також є щось схоже на нафтопереробний завод, який димить трубами — імовірно, це буде якесь місце для дослідження протягом третього сезону. Майже напевно можна сказати, що гравці отримають відповідний скін як частину оформлення нового сезону. також, можливо, з’являться й вороги у силовій броні.

Чутки про Fortnite передбачили, що третій сезон буде присвячений апокаліпсису, і кросовер з Fallout підходить для цього найкращим чином. Завершення другого сезону заплановано на 24 травня, тому, ймовірно, це буде дата початку нового сезону також. Враховуючи звичайні акції для таких запусків, можна очікувати набагато більше тизерного контенту найближчим часом. Невідомо, що саме включатиме контент Fallout в Fortnite: це можуть бути лише окремі скіни або комплексно опрацьований сетинг з квестами та ворогами.

Цікаво, що раніше дослідники Call of Duty Warzone виявили докази кросовера з Fallout й у цій грі. Як і про третій сезон Fortnite, інформації про це небагато.

