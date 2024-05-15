Fallout 4 запустили на Android з частотою 30 к/с – для цього знадобилось рішення Winlator та кілька хвилин налаштувань

ПК є вражаючою ігровою платформою. Проте останнім часом все більшої популярності набувають пристрої з архітектурою Arm та відмінними операційними системами. Однак через відмінності ОС та платформи вони здебільшого замкнені у власній ігровій екосистемі. Хоча, схоже, ситуація поступово змінюється.

Завдяки рішенню з відкритим вихідним кодом Winlator власники Android-пристроїв отримали можливість запускати ігри для Windows. Автор YouTube-каналу ETA PRIME продемонстрував, як гру Fallout 4 можна запустити на Android-смартфоні та планшеті, та наскільки комфортний геймплей забезпечує така зв’язка.

Варто зазначити, що у такого підходу є кілька підводних каменів. Запуск Windows-гри на Android-пристрої трохи складніший, ніж на звичайному ігровому ПК чи Steam Deck – він вимагає кількох кроків та хвилин налаштування. Кінцевий результат справді працює, і можна бачити стабільну частоту 30 кадрів на секунду у Fallout 4 на апаратному забезпеченні Android поточного покоління. Однак ETA PRIME все ще потрібно було внести зміни в налаштування графіки у файл конфігурації .ini, щоб досягти бажаного результату.

Разом з тим, не вийде використовувати Winlator зі своєю бібліотекою Steam або будь-якими іншими великими магазинами з керуванням цифровими правами (DRM). Для запуску через Winlator ігри або програми Windows, вони не повинні мати DRM. Отже, наразі цей шлях доступний лише для піратів і користувачів GOG.

Проте можна сподіватись, що тепер, коли життєздатність концепції запуску Windows-ігор на Android-пристроях доведено, до цього процесу почнуть долучатись великі компанії. Якщо в них буде зацікавленість, вони зможуть подолати існуючі перепони та спростити запуск таких ігор на Android.

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Джерело: tomshardware