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Faraday Future знову відклала початок серійної збірки електромобіля FF91 через брак коштів

Faraday Future знову відклала початок серійної збірки електромобіля FF91 через брак коштів

Багатостраждальний американський стартап Faraday Future знову повідомив про проблеми та чергове перенесення виходу на ринок свого флагманського електромобіля FF91. Представлена ​​ще у 2017 році модель мала з’явитися на дорогах чотири роки тому (принаймні саме це тоді обіцяли представники компанії), проте роки йшли, терміни переносилися, а серійна збірка так і не стартувала.

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На початку поточного року Faraday Future обіцяла розпочати виробництво та доставку FF91 першим покупцям у третьому кварталі. Однак тепер у листі інвесторам керівництво заявило про проблеми та перенесення цієї важливої ​​події на третій-четвертий квартал 2022 року. Проблеми полягають у нестачі коштів та необхідних комплектуючих через зруйновані ланцюжки поставок. Відома навіть сума, якої не вистачає компанії – тим самим інвесторам озвучили необхідність отримання як мінімум $325 млн до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що компанія Faraday Future була заснована у 2014 році, проте за цей час так і не випустила жодної серійної моделі. Спочатку засновники передбачали випустити сім електромобілів, але поступово модельний ряд був обмежений всього двома моделями – FF 81 і FF 91. На тлі поточних проблем доля компанії залишається дуже туманною.

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Джерело: Engadget


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