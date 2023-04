ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ

Федеральне бюро розслідувань застерегло громадян від використання безплатних загальнодоступних зарядних станцій. Відомство стверджує, що шахраям вдалося захопити деякі загальнодоступні зарядні пристрої – тепер вони можуть заразити гаджети, що заряджаються, шкідливим програмним забезпеченням, яке може дати хакерам доступ до телефону, планшета або комп’ютера.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

