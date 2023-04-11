Новини Пристрої 11.04.2023 о 12:34

ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Федеральне бюро розслідувань застерегло громадян від використання безплатних загальнодоступних зарядних станцій. Відомство стверджує, що шахраям вдалося захопити деякі загальнодоступні зарядні пристрої – тепер вони можуть заразити гаджети, що заряджаються, шкідливим програмним забезпеченням, яке може дати хакерам доступ до телефону, планшета або комп’ютера.

Курс Вивчай Adobe Premiere
Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара”
Тримайся, Кемероне, я йду

«Уникайте використання безплатних зарядних станцій в аеропортах, готелях чи торгових центрах. Зловмисники знайшли способи використовувати загальнодоступні порти USB для впровадження шкідливих програм і засобів стеження на пристрої. Носіть із собою власний зарядний пристрій та USB-шнур та використовуйте електричну розетку», — йдеться у твіті офісу ФБР у Денвері.

Курс
Junior Data Analyst
Любиш чіткість і гроші? Вривайся в IT і ставай Data Analyst лише за 4 місяці
Я вже знаю, на що витрачу першу зарплату
Scrooge1

Бюро розмістило аналогічні рекомендації на своєму офіційному сайті. У застереженні не наведено якихось нещодавніх прикладів заподіяння шкоди у такий спосіб. Денверське відділення ФБР заявило, що повідомлення має рекомендаційний характер і конкретні випадки поки не відомі.

Федеральна комісія зв’язку (FCC) також попереджала про подібний спосіб злому пристроїв, що відомий з 2021 року. Тоді також було надано рекомендацію уникати громадських зарядок з тих самих причин.

ФБР іноді дає рекомендації щодо цифрової безпеки. Деякі з них можуть виявитися актуальними не лише для громадян США.

ФБР рекомендує використовувати блокувальники реклами у браузерах для захисту від шахраїв

Джерело: CNBC


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати