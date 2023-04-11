ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ

Федеральне бюро розслідувань застерегло громадян від використання безплатних загальнодоступних зарядних станцій. Відомство стверджує, що шахраям вдалося захопити деякі загальнодоступні зарядні пристрої – тепер вони можуть заразити гаджети, що заряджаються, шкідливим програмним забезпеченням, яке може дати хакерам доступ до телефону, планшета або комп’ютера.

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Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

«Уникайте використання безплатних зарядних станцій в аеропортах, готелях чи торгових центрах. Зловмисники знайшли способи використовувати загальнодоступні порти USB для впровадження шкідливих програм і засобів стеження на пристрої. Носіть із собою власний зарядний пристрій та USB-шнур та використовуйте електричну розетку», — йдеться у твіті офісу ФБР у Денвері.

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Бюро розмістило аналогічні рекомендації на своєму офіційному сайті. У застереженні не наведено якихось нещодавніх прикладів заподіяння шкоди у такий спосіб. Денверське відділення ФБР заявило, що повідомлення має рекомендаційний характер і конкретні випадки поки не відомі.

Федеральна комісія зв’язку (FCC) також попереджала про подібний спосіб злому пристроїв, що відомий з 2021 року. Тоді також було надано рекомендацію уникати громадських зарядок з тих самих причин.

ФБР іноді дає рекомендації щодо цифрової безпеки. Деякі з них можуть виявитися актуальними не лише для громадян США.

Джерело: CNBC