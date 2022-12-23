ФБР рекомендує використовувати блокувальники реклами у браузерах для захисту від шахраїв

Блокування реклами – один із найсуперечливіших аспектів використання вебсторінок. Користувачі раді бачити сторінки без “зайвих” елементів, але використанням програм для блокування відмовляють сайтам у доходах від реклами. Проте правоохоронці визнають, що блокувальники реклами знижують деякі ризики безпеки, пов’язані з рекламними вставками.

Цього тижня ФБР випустило публічне повідомлення, в якому споживачам рекомендувалося остерігатися шахрайської реклами. Бюро рекомендує використання блокувальників реклами для зниження кількості шахрайських об’яв. ФБР попереджає, що деякі зловмисники купують рекламу в Google, видаючи себе за реальні компанії для реалізації складних схем обману клієнтів та впровадження шкідливого програмного забезпечення.

Зловмисники можуть купувати рекламу, що веде на сайти, що маскуються під реальні компанії та бренди, або використовують хорошу пошукову оптимізацію, щоб їх сторінки з’являлися на перших місцях у результатах пошуку. Далі шахраї використовують звичайні способи, такі як видача себе за фінансові служби для крадіжки інформації користувачів або імітація популярних програм, щоб змусити користувачів завантажувати зловмисне програмне забезпечення.

Попри суперечки навколо блокувальників реклами, ФБР визнає, що вони є ефективним рішенням для протидії шкідливій рекламі. Бюро також перераховує інші дієві запобіжні заходи, такі як перевірка URL-адреси реклами, щоб переконатися, що вона веде на реальний вебсайт бренду, або пряме введення URL-адреси компанії, якщо ви його знаєте. Також Вікіпедія має тенденцію вказувати URL сайтів компаній у відповідних статтях.

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ФБР також вважає, що підприємства можуть допомогти захистити клієнтів від онлайн-шахрайства. Служби захисту доменних імен можуть повідомляти компанії про появу схожих доменів.

Наступного місяця Google планував перевести браузер Chrome на версію розширень Manifest V3, яка обмежує можливості блокувальників реклами. Наприклад, популярне розширення uBlock Origin не “переживе” перехід без серйозних змін. Нещодавно Google відклав заборону використання МV2 і не намагатиметься урізати можливості блокувальників реклами принаймні до березня.

Джерело: TechSpot