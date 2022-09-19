Ferrari представила Purosangue — свій перший кросовер з двигуном V12 потужністю 725 к.с. та “дверима-самогубцями”

Перший у 75-річній історії Ferrari кросовер має надійти у продаж на початку 2023 року, проте вже зараз компанія отримала заявок на рік уперед – покупців не злякав навіть цінник у 390 000 євро.

Чотирьохдверний та чотиримісний Purosangue (що в перекладі з італійської означає “чистокровний”) оснащений безнаддувним двигуном V12 потужністю 725 к.с., який дозволяє кросоверу досягати першої “сотні” за 3,3 секунди і розвивати максимальну швидкість 310 км/год. Інновація Ferrari полягає в динаміці розподілу ваги: ​​двигун розташований спереду, в традиційному положенні одразу за передньою віссю, коробка передач знаходиться на задній осі, а силовий агрегат (для роботи передньої осі) попереду двигуна, що дозволяє рівномірніше розподілити вагу силового агрегату по колісній базі. Додайте до цього задню частину кузова, схожу на універсал, та положення задньої осі, відсунутої назад до краю, та розподіл ваги для Ferrari Purosangue буде майже ідеальним – 49:51.



Кузов Purosangue складається в основному з алюмінію та інших сплавів, а акцентований та посилений легким одношаровим дахом із вуглецевого волокна. Традиційно для італійського виробника він має гладкі, плавно закруглені лінії з яскраво вираженими крилами. Для покращення аеродинаміки інженери дозволили заднім дверям відчинятися назад – за це їх прозвали “самовбивцями”.

Каркас кузова та шасі для полегшення виготовили з високоміцних алюмінієвих сплавів та порожнистих виливків, при цьому жорсткість балки при крученні підвищилася. Конструкція кузова забезпечує ковзаючий рух повітрям і, як наслідок, зменшує шум в салоні.

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Хвостова частина автомобіля вища і ширша, ніж у більшості попередніх моделей Ferrari. Щоб мінімізувати вплив на повітряний потік, інженери Prancing Horse використовували підвісний спойлер і невеликий 7-мм нольдер для спрямування вихрових слідів. Невеликий повітрозабірник уздовж лінії даху сягає заднього скла, направляючи повітря до отворів спойлера.

Трансмісія F14OIA успадкована від попередніх 12-циліндрових двигунів лінійки Ferrari. У двигуна – очікуваний кут між рядами циліндрів 65 градусів, а також загальний об’єм 6,5 літрів, сухий картер із безпосереднім упорскуванням під високим тиском та аналогічні характеристики попередніх двигунів V12. Безнаддувна конструкція і висока потужність означають, що 80% обертаючого моменту, досягається при 2100 об/хв, а максимальний обертаючий момент (528 фунт-фут / 716 Нм) припадає на 6250 об/хв. Пікова потужність складає 715,7 к.с. (725 к.с.) при 7750 об/хв.

Коробка передач нового Purosangue – восьмиступінчаста, працює в масляній ванні, з подвійним зчепленням. Використання сухого картера зменшило коробку передач на 15 мм, тим самим укоротило її настановну висоту та центр ваги автомобіля. Нова гідравлічна система приводу зменшує час заповнення зчеплення, що у свою чергу скорочує час перемикання передач у порівнянні з 7-ступінчастою DCT, від якої заснована ця нова трансмісія.

Підвіска Purosangue унікальна для автомобіля: шасі поєднує в собі привід від електродвигуна та високоточні гідравлічні амортизатори із золотниковим клапаном, що надає взаємодії між кузовом та колесами більшої сили на більш високих частотах для кращого контролю.

Для гальмування використовується гальмівна система Bosch, яка дебютувала на моделі 296 GTB. Вона модифікована для динаміки кузова Purosangue та готова до використання на поверхнях з нижчим зчепленням.

Усередині Ferrari Purosangue дизайнери постаралися створити атмосферу “спортивного салону”. У центрі панелі приладів знаходиться 10,2-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. Кожне із чотирьох сидінь Purosangue регулюється незалежно один від одного. Опції авто включають заміну даху з вуглецевого волокна на салон з електрохромним склом, яке змінює відтінок за допомогою електричного струму. Також тут є масажні передні сидіння, датчик якості повітря та великий вибір варіантів кольору. Ferrari також дебютує з доступністю Android Auto та Apple CarPlay у стандартній комплектації цього нового автомобіля.

Тут можна подивитися на Ferrari Purosangue у дії:

Очікується, що авто надійде у продаж на початку 2023 року, проте заявки на замовлення вже перевершили очікування виробника. Головний комерційний та маркетинговий директор Ferrari Енріко Гальєра заявив, що “книгу попередніх замовлень найближчим часом доведеться закрити”, проте кількість вже отриманих заявок так і не назвав.

Щоб захистити ексклюзивність бренду, а також продажі свого основного модельного ряду купе, родстерів та кабріолетів, компанія обмежить випуск Purosangue не більше ніж 20% річного виробництва. Встановлена ​​потужність Ferrari становить близько 15 000 одиниць, тому річний випуск Purosangue може становити близько 3 000 одиниць на рік. За словами Гальєри, нормальний життєвий цикл Ferrari становить від чотирьох до п’яти років, а це означає, що загальний обсяг виробництва Purosangue може змінюватись від 12 000 до 15 000 одиниць.

Джерело: Newatlas, Autonews