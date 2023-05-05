Філ Спенсер: Microsoft програла Sony та Nintendo покоління Xbox One, і самими лише чудовими іграми цього не змінити

Останні тижні були складними для бізнесу Microsoft Xbox. Спершу з’явилися відомості про падіння доходів від продажу пристроїв Xbox на 30%. Потім британський регулятор заблокував покупку Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд. А з останніх невдач – провальний старт нової гри Redfall, на яку покладалися великі надії.

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Враховуючи досить спокійний 2022 рік у плані релізів для Xbox, шанувальники запитують, коли Microsoft збирається випустити безліч ігор AAA-класу, як це було з поколінням Xbox 360.

Частково відповідь на це запитання дав глава Microsoft Xbox Філ Спенсер в інтерв’ю Kinda Funny Games:

«Ми не займаємося тим, щоб перевершити Sony або Nintendo».

Раніше він говорив, що ігрова стратегія Microsoft зосереджена на Xbox, ПК, хмарі та мобільних пристроях, а не лише на консолях. Спенсер вважає, що для перемоги на консолях вже недостатньо просто створювати чудові ігри:

«Я бачу коментарі про те, що якщо ви просто створите чудові ігри, все зміниться. Це просто неправда, що якщо ми раптом почнемо створювати чудові ігри, ви побачите, як частка консолей зміниться якимось драматичним чином. Ми втратили найгірше покоління, яке можна було втратити, у поколінні Xbox One, де кожен створював свою цифрову бібліотеку ігор. Ми хочемо, щоб наша спільнота Xbox відчувала себе чудово, але ідея про те, що якщо ми просто зосередимося на відмінних іграх на нашій консолі, то якимось чином ми виграємо консольні перегони, насправді не відповідає реальності більшості людей. Немає світу, в якому Starfield набрала б 11 балів із 10 і люди почали продавати свої PS5, цього не станеться».

Хоча в цілому Спенсер має рацію, все ж у Microsoft спостерігаються проблеми з виходом очікуваних ігор, таких як Halo Infinite та Redfall. Коли компанія витратила $7,5 на покупку Bethesda, йшлося про «надання відмінних ексклюзивних ігор» для Xbox Game Pass. Поки що результат далекий від обіцянок.

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Спенсер визнав проблеми з Redfall. За його словами, «реакція критиків була не такою, як нам хотілося». Хоча він похвалив розробників Arkane, Спенсер визнає, що «команда не досягла своїх внутрішніх цілей при випуску».

Тепер увага гравців прикута до Starfield, і Microsoft підтвердила, що продемонструє новий геймплей під час заходу Starfield Direct 11 червня. Влітку компанія оголосить, чи буде у грі режим із частотою 60 кадрів на секунду на консолях (якого немає в Redfall).

У підсумку Спенсер заявив, що консоль залишається ядром бренду Xbox. Однак Microsoft не планує повторювати дії своїх конкурентів, а має намір «займатися своїми справами», розвиваючи Game Pass.

Джерело: The Verge