Xbox Games Showcase, Starfield Direct та PC Gaming Show — 11 червня пройдуть відразу три великі ігрові презентації

Корпорація Microsoft оголосила, що наступна презентація Xbox Games Showcase розпочнеться 11 червня о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за київським часом). Після цього відразу ж почнеться захід Starfield Direct – «глибоке занурення у довгоочікувану науково-фантастичну RPG Bethesda Game Studios».

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Зазначимо, Microsoft і Bethesda раніше вирішили виключити Starfield із прямої трансляції Developer Direct, яка проходила 6 січня. Тоді компанії заявили, що хочуть провести окремий захід, «щоб присвятити належну кількість часу глибокому зануренню» в гру.

Microsoft заявила, що трансляція «запросить вас до Bethesda Game Studios, щоб дізнатися набагато більше про Starfield, з безліччю нового ігрового процесу, інтерв’ю з розробниками та залаштунковою інсайдерською інформацією».

Трансляцію можна буде дивитися на таких ресурсах:

Microsoft також підтвердила, що наступну трансляцію Xbox Games Showcase Extended буде запущено 13 червня о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за Київським часом). Цього року геймерам будуть доступні онлайн та особисті заходи FanFest. На сайті xbox.com опубліковані докладні відомості про майбутні заходи, включаючи посилання на реєстрацію.

І ще на 11 червня заплановано захід PC Gaming Show, на якому Шон «Day9» Плотт повернеться як ведучий презентації. PC Gaming Show буде відбуватись після Starfield Direct, але точний час початку буде оголошено найближчим часом.

Джерело: pcgamer