Британський регулятор заблокував придбання Microsoft Activision Blizzard за $69 млрд — компанії подадуть апеляцію

Британське управління конкуренції та ринків (CMA) заблокувало придбання Microsoft одного з найбільших видавців ігор Activision Blizzard за $68,7 млрд. Регулятор мотивував заборону шкодою для конкуренції у хмарних іграх. Раніше CMA прийняла попереднє рішення про те, що угода не зашкодить сфері консольних ігор.

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Управління конкуренції та ринків вважає, що проблеми з конкуренцією не можуть бути розв’язаними за допомогою продажу Call of Duty або поведінкових заходів, що включають дозвіл конкурентам пропонувати гру на власних платформах.

«Microsoft вже має сильну позицію та перевагу перед конкурентами у сфері хмарних ігор, ця угода зміцнить його, даючи компанії можливість зашкодити діяльності нових, більш інноваційних конкурентів», — сказав Мартін Коулман, голова незалежної групи експертів, яка вела розслідування угоди

Висновки CMA передували рішенням Європейського Союзу та Федеральної торгової комісії США, які очікуються влітку. Microsoft та Activision подадуть апеляцію про скасування рішення CMA.

Джерело: Bloomberg