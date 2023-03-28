Фільм «Памфір» за перший вікенд прокату зібрав 2,4 млн грн., що є одним з найкращих результатів серед українських драм

Український фільм «Памфір», що вийшов в національний прокат 23 березня 2023 року, продемонстрував хороші касові збори. Протягом першого вікенду драма режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука зібрала в кінотеатрах майже 16 тис. глядачів, які витратили на квитки 2,6 млн грн.

Отже, за результатами першого вікенду прокату фільм «Памфір» зміг випередити драми «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва та «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко. Для порівняння, бокс-офіс фільму «Мирний-21» за перший вікенд склав 1,9 млн грн, а для «Щедрика» цей показник склав трохи понад 1 млн грн. Результат фільму «Максим Оса» – майже 956 тис. грн.

Разом з тим, «Памфір» не зміг випередити фільм «Ціна правди», який у перші дні показу в Україні залучив понад 40 тис. глядачів та зібрав в прокаті майже 4 млн грн.

Дія фільму «Памфір» відбувається на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. Головний герой на ім’я Памфір повертається до родини після тривалої відсутності. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений повернутися до кримінального минулого, щоб відшкодувати збитки.

Радимо ознайомитися з рецензією на фільм «Памфір» від ITC.UA.

Джерело: forbes