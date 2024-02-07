Final Fantasy VII Rebirth ─ вийшов фінальний трейлер та 11-хвилинне геймплейне відео

Вихід гри Final Fantasy VII Rebirth заплановано на 29 лютого. І до цієї дати Sony та Square Enix хочуть бути впевненими, що потенційні гравці не забули про неї та пам’ятають, що її не можна пропустити. Навіть попри те, що вона не є завершенням рімейку Final Fantasy VII і за нею слідуватиме ще одна гра.

Тому до уваги фанатів пропонується відразу два трейлери, сумарний хронометраж яких перевищує 15 хвилин. Крім відносно короткого «фінального» трейлера Final Fantasy VII Rebirth автори підготували 11-хвилинний геймплейне відео.

Завдяки відео гравці оригінальної версії можуть згадати карту світу, локації, мініігри та інші важливі моменти. Водночас є й новації. Гравцям пропонуються нові компаньйони та командні атаки, класичні блокові персонажі, 400 нових музичних композицій Final Fantasy, графіка з параметрами 4K або 60 кадрів на секунду, а також ресурси з більшою роздільною здатністю.

Особливо нетерплячі гравці вже можуть випробувати демоверсію Final Fantasy VII Rebirth.

Джерело: The Verge