ФОПи платитимуть військовий збір, а для громадян він зросте з 1,5% до 5% – оновлений законопроєкт від комітету Гетманцева

Комітет ВРУ з питань податкової політики рекомендував парламенту розглянути доопрацьовану версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків. Нагадаємо, минулого місяця Кабмін підготував законопроєкт, основною ціллю якого є збільшення податкових надходжень в бюджет на додаткові 140 млрд грн. Він передбачав скасування податкових пільг для закордонних посилок з магазинів та суттєве збільшення сфери застосування військового збору.

Оновлена версія законопроєкту 11416-д, погоджена податковим комітетом ВРУ, має декілька послаблень. Проте загальний підхід не змінився — українцям доведеться сплачувати більше податків. Як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, передбачаються наступні зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану:

підвищення ставки військового збору з доходів фізичних осіб з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку 3 групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 групи на рівні 10% мінімальної зарплати;

вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

З урядового законопроєкту вилучили норми про стягнення військового збору при здійсненні операцій з автомобілями, нерухомістю та іншими активами. Нагадаємо, через ці норми після податкових ініціатив уряду українці за 2 дні спустошили автосалони.

Також документом визначено, що підвищений військовий збір буде сплачуватись до кінця року, в якому буде припинено воєнний стан. Водночас передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу. Він повинен регламентувати зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки й оборони.

Тепер оновлений законопроєкт 11416-д має розглянути та прийняти ВРУ. Під час розгляду в сесійній залі депутати ще зможуть внести додаткові правки в документ.

Джерело: Судово-юридична газета