У Steam випадково засвітили дату виходу Star Wars: Galactic Racer

Софія Шадріна

У Steam випадково засвітили дату виходу Star Wars: Galactic Racer / Play Station
У Steam випадково засвітили дату виходу Star Wars: Galactic Racer / Play Station

Steam випадково на декілька годин розкрив дату виходу Star Wars: Galactic Racer раніше, ніж планували розробники. Сторінка вже відкотилась назад, але скріншоти встигли розлетітися мережею.


Передзамовний інфографік із датою 6 жовтня 2026 року та деталями видань ненадовго з’явився на сторінці гри у Steam — і був знятий протягом години після того, як акаунт Wario64 встиг зберегти скріншоти. Офіційно ні Fuse Games, ні Lucasfilm Games поки що нічого не підтвердили.

Steam
Steam

Усі передзамовлення отримують ексклюзивне ліврі для певної платформи та банер гравця. Digital Deluxe Edition додає три унікальних репульсорних транспорти, цифровий артбук, три ексклюзивні аркадні події та окремий банер. Фізичне видання для PS5 і Xbox включатиме сталевий бокс, тоді як ПК-версія отримає лише цифровий варіант.

Гру анонсували на The Game Awards 2025, розробляє її британська студія Fuse Games — команда, до складу якої входять ветерани Need for Speed, Burnout і Star Wars: Battlefront. Дія відбувається в епоху Нової Республіки після падіння Імперії. Гравець керує таємничим гонщиком Шейдом у підпільній лізі Outer Rim, де синдикати спонсорують пілотів, а стани виграють і програють за секунди.


Серед класів транспорту — поди, земні спідери, спідер-байки і скімспідери. Гра також підтримує DLSS 4.5 від Nvidia з динамічним мультикадровим генеруванням. Режим мультиплеєра розрахований на до 12 гравців із рейтинговою системою. Сезонних пасів не буде — CEO Fuse Games Метт Вебстер прямо сказав “ні” і пояснив, що сезон-паси асоціюються у нього з free-to-play іграми.

6 жовтня потрапляє прямо в розпал осіннього вікна, де вже “зарезервовано” Grand Theft Auto 6 на листопад — що означає серйозне навантаження на гаманці гравців протягом кількох тижнів. Окрім того, у 2026 році підтверджена й Star Wars Zero Company — тактична RPG від Bit Reactor, і тепер постає питання, чи не перетнуться дати релізів двох Star Wars-ігор в одному кварталі.

Офіційне підтвердження дати очікується вже на Star Wars Day — 4 травня.

Джерело: Overclock3D

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
