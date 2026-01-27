Новини ШІ 27.01.2026 comment views icon

Футуристичне саудівське "місто-лінію" на 9 млн людей перетворять у ШІ-датацентр

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Футуристичне "місто-стіна" Neom

Саудівська Аравія згортає фінансово катастрофічне будівництво футуристичного міста Neom і замість нього робить ставку на щось більш знайоме: великий ШІ-датацентр.


За даними Financial Times, влада країни переглянула плани щодо урбаністичної утопії. Не так давно проєкт рекламували як місто майбутнього без машин, доріг і з повною відмовою від викопного палива. Однак, за внутрішніми підрахунками, це був надто амбітний план. Після аудиту з’ясувалося, що будівництво може затягнутися на 55 років і коштуватиме $8,8 трлн, що у 25 разів більше, ніж їхній річний бюджет.

Neom спершу планували як “місто-лінію” 170 км завдовжки, 500 м заввишки і 200 м завширшки. Там мали жити 9 млн людей на площі лише 34 км². Реалізація проєкту виявилася занадто складна, враховуючи ще інші потреби країни. Наприклад, зараз багато грошей потрібно для підготовки до Expo і Чемпіонату світу з футболу 2034 року. Тож проєкт скорочують і змінюють через затримки, перевитрати та перегляд бюджету.

Прототип Neom, який тепер переродиться в датацентр

Тепер, за інформацією джерел FT, спадкоємець престолу Мухаммед ібн Салман схиляється до значно меншого проєкту. Замість мегаполіса в пустелі, “лінію” хочуть перетворити на датацентр обробки даних для штучного інтелекту, фактично гігантський ШІ-хаб. Він має стати ключовим вузлом у стратегії Саудівської Аравії з розвитку ШІ. Якраз у травні 2025 року країна отримала 18 000 GPU від Nvidia для державних обчислювальних центрів.

У коментарі для Financial Times представники Neom не заперечили інформацію. Вони заявили, що “постійно переглядають пріоритети” і рухаються відповідно до “економічної доцільності та стратегічних цілей”. Їхні слова фактично підтверджують зміну курсу.


Це може розв’язати ключову проблему з кліматом. Саудівська Аравія входить до числа країн, де майже всі датацентри розташовані в зонах, непридатних для ефективного охолодження. Через спеку витрати на підтримку серверів різко зростають. Саме тому близькість “лінії” до Червоного моря розглядається як ключова перевага. Адже морська вода може використовуватися для охолодження.

Джерело: Toms Hardware

