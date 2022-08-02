Не тільки місто-стіна ​​в Саудівській Аравії: 10 футуристичних містопланувальних утопій, які планують побудувати протягом найближчих 10 років

Глобальні проблеми, такі як житлова криза та зміна клімату, змушують людство використовувати нові підходи до проєктування та будівництва міст. При цьому виникають амбітні проєкти високотехнологічних міст нового покоління. Ресурс dezeen підготував добірку з 10 оригінальних футуристичних міст, які можуть з’явитися по всьому світу протягом найближчих 10 років.

The Line у ​​Саудівській Аравії

Уряд Саудівської Аравії представив зображення 170-кілометрового міста заввишки 500 метрів. Ширина міста становитиме лише 200 метрів. Передбачається, що в такому місті зможе розміститися до 9 млн осіб, а транспортна система забезпечить поїздку з одного кінця до іншого всього за 20 хвилин. Місто було спроєктоване як альтернатива традиційному круглому міському плануванню.

Місто Telosa, США

За задумом, місто з населенням понад 5 млн осіб буде побудоване з нуля на поки що невідомій ділянці в пустелі США. Цей проєкт є ідеєю мільярдера Марка Лора, який сподівається, що Telosa стане «найстійкішим містом у світі». Як очікується, земля належатиме суспільству, а це означає, що збільшення вартості може фінансувати розвиток міста з урахуванням добробуту мешканців як пріоритету.

BiodiverCity, Малайзія

Біля берега острова Пенанг в Малайзії планується збудувати місто на трьох штучних островах, кожен з яких розмістить 15-18 тис. жителів. Схожі на латаття острова будуть пов’язані автономною транспортною мережею без автомобілів. Загальна площа забудови становитиме 1821 га. Будівлі будуть в основному збудовані з використанням комбінації бамбука, дерева, бетону та перероблених матеріалів. Навколо кожного району буде розміщено екологічний буфер для підтримки біорізноманіття.

Capital Cairo, Єгипет

Влада Єгипту прагне розвантажити нинішню столицю Каїр, що швидко зростає, побудувавши абсолютно нову столицю з населенням до 7 млн ​​людей. Розроблений генеральний план охоплює площу 700 км2 і включає один із найбільших міських парків у світі.

Amaravati, Індія

Розташоване на березі річки Крішна місто Амараваті стане новою столицею штату Андхра-Прадеш в Індії. Його центром стане урядова будівля із голкоподібною вершиною. Понад 60% центрального району буде зайнято зеленню чи водою.

Smart Forest City у Мексиці

Це має бути своєрідний ботанічний сад у сучасному місті. Smart Forest City недалеко від Канкуна має стати піонером більш стійкого способу життя в місті. Проєкт передбачає тісне переплетення міста та природи. Місто розташується на 557 гектарах та передбачає проживання 130 тис. осіб. Люди розмістяться у доступних будинках, покритих рослинами. Загалом у місті буде близько 7,5 млн рослин та дерев, що поглинають вуглекислий газ.

The Orbit, Канада

Це проєкт розумного міста, покликаний перетворити канадське фермерське містечко шляхом широкого використання оптоволокна, дронів та автономних транспортних засобів, а рішення про розвиток прийматимуться на основі великих даних. Оновлене місто має збалансувати нові технології та наявне аграрне середовище, одночасно збільшивши населення у 5 разів – з 30 тис. до 150 тис. мешканців.

Maldives Floating City, Мальдіви

Через зміну клімату та підвищення рівня океану до 2050 року більшість Мальдівських островів стане непридатною для життя. Для боротьби з цією проблемою планується звести плавуче місто в лагуні неподалік столиці. Місто буде включати 5000 невисоких плавучих будинків і буде побудовано на серії шестикутних структур, що височіють над морем. Тут матимуть змогу проживати 20 тис. осіб.

Chengdu Future City, Китай

Новий генеральний план столиці китайської провінції Сичуань передбачає відмову від автомобілів. Проєкт кидає виклик традиційним моделям міського планування, що базуються на дорожніх мережах. Chengdu Future City розташується в горбистій місцевості і включатиме 6 окремих зон, спроєктованих так, щоб вони гармонували з навколишнім ландшафтом. Усі будівлі в кожній зоні будуть доступні пішки протягом 10 хвилин, а «розумна мобільна мережа» з використанням автоматизованих транспортних засобів з’єднає місто з рештою Ченду.

Innovation Park, США

Криптовалютний магнат Джеффрі Бернс планує перетворити частину пустелі Невади на розумне місто, засноване на технології блокчейн. Він має намір перетворити ділянку площею 27113 га на спільноту, де люди можуть здійснювати банківські операції, голосувати та зберігати дані без участі уряду чи третіх сторін.

Джерело: dezeen