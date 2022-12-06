Футуристичні конвертоплани V-280 Valor замість Apache та Black Hawk – Пентагон замінить штурмові гелікоптери продукцією Textron’s Bell

Компанія Textron’s Bell виграла конкурс армії США на створення повітряного транспортного засобу великої дальності. Це найбільше оновлення парку американських бойових гелікоптерів за останні 40 років.

Пентагон планує замінити приблизно 2000 геликоптерів загального призначення Black Hawk та близько 1200 ударних гелікоптерів Apache до 2030 року. Конвертоплан V-280 Valor не замінить усі гелікоптери на озброєнні армії, але візьме на себе значну частину їхніх завдань.

Відповідно до контракту, транспортний засіб має долати понад 4500 км без дозаправки та бути достатньо маневреним, щоб оперативно реагувати на бойові ситуації у гарячих точках.

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Інженерно-технічні та виробничі розробки, необхідні для виконання контракту, а також етап первинного виробництва можуть коштувати приблизно $7 млрд. Закупівля повного комплекту конвертопланів та витрати, пов’язані з обслуговуванням протягом усього терміну експлуатації, можуть обійтися в $70 млрд.

Армія США не оновлювала великі гелікоптери з 1980-х років, численні спроби оновити парк зазнавали невдачі з різних причин. Наприклад, служба закупівель скасувала придбання гелікоптерів Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche у 2004 році, витративши на її розробку близько $7 млрд.

Boeing-Sikorsky RAH-66 ComancheУ конкурсі брали участь два повітряні судна: конвертоплан Bell V-280 Valor і Defiant X від Sikorsky та Boeing із співвісними лопатями несучого гвинта. Обидва були спроектовані таким чином, щоб відповідати розмірам Black Hawk.

«Існує процес, через який проходить комісія з відбору джерел, щоб не лише зробити вибір джерела, а й потім, що важливо, перевірити себе та попросити інших перевірити їх, щоб переконатися, що все зроблено правильно», – зазначив Даг Буш, відповідальний за закупівлі до армій США. «Це займає деякий час, але ми хочемо бути абсолютно впевнені, що робимо це правильно і отримуємо те, що краще для армії».

У заяві, поширеній після перемоги Bell, Sikorsky та Boeing вказали, що вони, як і раніше, впевнені, що DefiantX – це гелікоптер, який потрібний армії США для виконання складних завдань сьогодні та в майбутньому. Компанії вивчать відгуки військових щоб покращити свою пропозицію.

DefiantXОбидва кандидати на закупівлю пройшли кілька років випробувальних польотів. На початку шляху відбулася спільна багатоцільова демонстрація технологій, після чого відбулися два етапи конкурентної розробки та зусиль щодо зниження ризиків. У цілому нині V-280 Valor найбільш успішно пройшли усі етапи проміжних випробувань – у тому, що стосувалося роботи двигунів, набору швидкості, льотних показників, виникаючих затримок і несправностей.

Джерело: Defense News