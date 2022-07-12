Опубліковано перший повноцінний знімок із телескопа «Джеймс Вебб»

Як і було заплановано, команда телескопа Джеймс Вебб продемонструвала перші повноцінні кольорові знімки, отримані за допомогою цієї нової космічної обсерваторії. Телескоп зробив найглибше і найточніше інфрачервоне зображення далекого Всесвіту на сьогодні. Це деталізоване зображення скупчення галактик SMACS 0723.

У поле зору телескопа «Джеймс Вебб» вперше з’явилися тисячі галактик, включаючи найтьмяніші об’єкти, що коли-небудь спостерігалися в інфрачервоному діапазоні. Цей фрагмент величезного Всесвіту можна порівняти з піщинкою, яку хтось тримає на відстані витягнутої руки.

Зображення містить глибоке поле, зняте камерою NIRCam (Near-Infrared Camera). Воно є композицією, створеною з різних зображень, які зроблені на різних довжинах хвиль, загальною тривалістю 12,5 годин. Це дозволило досягти глибини в інфрачервоному діапазоні, недосяжної для космічного телескопа Хаббла.

На зображенні показано скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 млрд років тому. Об’єднана маса цього галактичного скупчення діє як гравітаційна лінза, збільшуючи набагато більш далекі галактики за нею. Камера NIRCam спромоглася чітко сфокусувати ці далекі галактики. Вони мають крихітні, слабкі структури, які ніколи раніше не спостерігалися, включаючи зоряні скупчення та дифузні деталі. Отримані з телескопа «Джеймс Вебб» дані дозволять дослідникам дізнаватися більше про маси, вік, історію та склад галактик. Це пов’язано з тим, що інструментарій космічної обсерваторії дозволяє знаходити й документувати ранні галактики у Всесвіті.

Повнорозмірні версії зображення у різних форматах доступні на сайті проєкту. Незабаром також має стати доступною галерея перших знімків, отриманих з телескопа Джеймс Вебб.