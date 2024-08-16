Геймер витратив $500 000, щоб досягти найвищого рівня акаунту в Steam

Наразі користувач з ніком Stasik досяг 5960-го рівня Steam — цікаво, що у платформи ще навіть немає для цього спеціального значка.
Рівні для акаунтів у Steam можна заробляти граючи в іграх та отримуючи спеціальні значки, однак їх також можна купити за гроші — що й зробив користувач під ніком Stasik. Для досягнення найвищого на платформі рівня він виділив «скромні» $500 000 і перевершив попереднього рекордсмена, відомого колекціонера скінів CS, на ймення ST4CK, на понад 1000 рівнів.
Першим багатія помітив стример CS2 ohnePixel і детально роздивився його інвентар з незліченою кількістю високорівневих скінів CS2, серед яких кілька AWP Dragon Lores і M4A4 Howl, вартістю десятки тисяч доларів кожен.
«Ця людина володіє шаленою кількістю грошей», — сказав ohnePixel. «Він витратив понад $500 000 доларів, щоб отримати цей рівень у Steam. Що ти за людина, якщо у тебе є півмільйона? І ти робиш це лише для того, щоб розважитися в Інтернеті?».
Стример також додав, що у Stasik загалом близько мільйона на рахунку, а сам акаунт зареєстрований в ОАЕ (хоча інформацію неможливо перевірити).
Також у колекції Stasik було помічено кілька наклейок з расистськими образами, що може призвести до блокування такого дорого профілю — попереднього рекордсмена ST4CK вже блокували торік, але нині зняли обмеження.
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Джерело: Dexerto
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