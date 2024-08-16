Геймер витратив $500 000, щоб досягти найвищого рівня акаунту в Steam

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Наразі користувач з ніком Stasik досяг 5960-го рівня Steam — цікаво, що у платформи ще навіть немає для цього спеціального значка.

Рівні для акаунтів у Steam можна заробляти граючи в іграх та отримуючи спеціальні значки, однак їх також можна купити за гроші — що й зробив користувач під ніком Stasik. Для досягнення найвищого на платформі рівня він виділив «скромні» $500 000 і перевершив попереднього рекордсмена, відомого колекціонера скінів CS, на ймення ST4CK, на понад 1000 рівнів.

Першим багатія помітив стример CS2 ohnePixel і детально роздивився його інвентар з незліченою кількістю високорівневих скінів CS2, серед яких кілька AWP Dragon Lores і M4A4 Howl, вартістю десятки тисяч доларів кожен.

«Ця людина володіє шаленою кількістю грошей», — сказав ohnePixel. «Він витратив понад $500 000 доларів, щоб отримати цей рівень у Steam. Що ти за людина, якщо у тебе є півмільйона? І ти робиш це лише для того, щоб розважитися в Інтернеті?».

Стример також додав, що у Stasik загалом близько мільйона на рахунку, а сам акаунт зареєстрований в ОАЕ (хоча інформацію неможливо перевірити).

Онлайн-курс "DevOps Engineer" від robot_dreams. Опануйте всі необхідні інструменти й технології для автоматизації розробки, налаштування софту і підтримки його робочого стану. Інтегруйте практики DevOps у свою роботу. Програма курсу та реєстрація

Також у колекції Stasik було помічено кілька наклейок з расистськими образами, що може призвести до блокування такого дорого профілю — попереднього рекордсмена ST4CK вже блокували торік, але нині зняли обмеження.

Джерело: Dexerto

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.