Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн

Скін для автомата AK-47 з Counter-Strike став найдорожчим скіном для гри, який коли-небудь продавався публічно. Це не перший випадок, коли скін Counter-Strike коштує багато, але перший, вартість якого перевищує $1 млн.

Журналіст Джейк Лакі повідомив на X Twitter про факт продажу скіна StatTrak Factory New AK-47 in Blue Gem pattern 661. Він зазначив, що ціна становила понад $1 млн, проте не назвав її точно. Унікальний скін був представлений у CS:GO у 2013 році, до цього часу ніхто не бачив варіант Factory New раніше у грі до цього року. Раніше стримери та гравці Counter-Strike підрахували, що його вартість на продаж може становити до $1 млн. Востаннє продаж StarTrak 661 відбувся у 2022 році, коли версія скіну Minimal Wear коштувала $400 тис.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov — Jake Lucky (@JakeSucky) June 5, 2024

Kotaku зазначає, що цінність значною мірою пов’язана з кольором шкіри Blue Gem, який надає AK-57 блискучого блакитного металевого вигляду. Скіни Blue Gem здавна були найрідкіснішими та, відповідно, найдорожчими скінами в Counter-Strike. Раніше власник ножа Blue Gem відхилив пропозицію вартістю приблизно $1,5 млн, що зробило його найдорожчим скіном Counter-Strike з наявних за оцінкою вартості.