Новини Наука та космос 07.09.2023 о 11:05

Гелікоптер Ingenuity «‎налітав» на Марсі 100 хвилин, здійснивши у неділю свій 57-й рейс

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Марсіанський вертоліт NASA Ingenuity у неділю, 3 вересня, здійснив свій 57-й політ Червоною планетою.

2-кілограмовий Ingenuity подолав понад 217 метрів протягом 129 секундного польоту. Останній показник збільшив загальний час польотів марсіанського гелікоптера до 102,4 хвилини.

Гелікоптер Ingenuity «‎налітав» на Марсі 100 хв, здійснивши у неділю свій 57-й рейс
Ingenuity зафіксував свою тінь на фото під час 57-го польоту на Марсі, 3 вересня 2023 року. Фото: NASA/JPL-Caltech

Ingenuity з марсоходом NASA Perseverance висадився на Марсі у 2021 році посеред 45-кілометрового кратера Єзеро. Мільярди років тому у цьому регіоні, як вважається, були розташовані велике озеро та дельта річки – тож саме тут ровер збирає зразки для майбутнього відправлення на Землю.

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Щодо Ingenuity, то його початковим завданням було показати, що дослідження Марса з повітря взагалі можливі, попри тонку атмосферу планети. 19 квітня 2021 року Ingenuity став першим літальним апаратом, який здійснив політ в іншому світі, а згодом він регулярно бив свої власні рекорди.

Американська космічна агенція планує у майбутньому поставити два вертольоти, схожі на Ingenuity, у місії посадкового модуля, що забиратиме зразки в Perseverance. Також в NASA працюють над більшими та потужнішими моделями, які могли б самостійно досліджувати Марс та збирати дані у важкодоступних місцях, охоплюючи великі ділянки поверхні Червоної планети.

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