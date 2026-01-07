Gemini 3.0 розгадав 500-річну загадку Нюрнберзької хроніки за 1 годину і 2,5 центи

Depositphotos

Google Gemini 3.0 Pro розшифрувала рукописну анотацію в Нюрнберзькій хроніці — історичній книзі, вперше надрукованій у 1493 році. Те, що лишалося загадкою століттями, ШІ пояснив за годину, витративши всього 2,5 цента.

Йдеться про круглі рукописні позначки на одній зі сторінок хроніки. Друкований текст давно вивчили, але ці нотатки лишалися загадкою через вицвіле чорнило та складну латинську стенографію. Середньовічні скорочення робили їх ще більш заплутаними. Навіть досвідчені палеографи могли лише здогадуватися про зміст.

Дослідники вирішили скористатися Gemini 3.0 Pro та завантажили скани сторінки у високій роздільній здатності. Модель аналізувала форму символів, залишки штрихів і скорочення, а потім співставляла їх із навколишнім друкованим текстом. У результаті ШІ запропонував інтерпретацію, яка логічно пояснює всі елементи анотації.

І що сказав Gemini?

В опублікованому дослідженні на GDELT Project blog подали версію ШІ. Модель пояснила, що ці кола з нотатками не просто прикраси або випадкові елементи. Вони показують спробу узгодити дві біблійні системи — грецьку Септуагінту та єврейську Біблію. Примітки служать таблицею перетворення між обчислювальними датами за цими різними системами.

Щоб дійти такого висновку, Gemini 3.0 Pro відновив пошкоджений текст і розгорнув скорочення до повних латинських фраз. Модель перевірила логіку обчислень у контексті середньовічних уявлень і зробила висновок самостійно. Хоча вона працювала без людських підказок, дослідники наголошують, що результат потребує перевірки експертами. Хоча зараз він виглядає переконливо.

Цей випадок не вважають остаточним відкриттям, але він показує можливості сучасного ШІ. Він здатний працювати з поєднанням складної графіки, мертвих мов і логічних схем. Те, що колись вимагало років досліджень, тепер можна хоча б швидко зрушити з мертвої точки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дослідники припускають, що подібні моделі можна буде використовувати для роботи над іншими нерозшифрованими рукописами або фрагментованими історичними текстами. При цьому вони не кажуть, що ШІ замінить істориків. Скоріше моделі стануть інструментом, який бере на себе найважчу й найрутиннішу частину роботи.

Джерело: Washington News Day / SiliconANGLE