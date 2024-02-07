Генрі Кавілл зізнався у «нелюбові» до секс-сцен: «Ними часто зловживають у кіно»

Зірка «Відьмака» та «Людини зі сталі» вважає, що секс-сцени використовують занадто часто, хоча іноді вони не несуть жодного сенсу для основної ідеї фільму.

Нещодавня акторська робота Кавілла, шпигунський бойовик «Арґайл» щойно дебютувала у кінотеатрах, і Генрі, разом з режисером Метью Воном, на честь прем’єри відвідали подкаст Happy Sad Confused. Окрім обговорення самого фільму під час розмови зачепили й тему секс-сцен — на що Вон відповів, що «не розуміє цього», а Кавілл його підтримав.

«Є обставини, коли сцени сексу дійсно корисні фільму, а не лише глядачам», — сказав актор. «Але інколи ними зловживають. Виникає відчуття: «Чи справді це потрібно? Або це просто люди без одягу?», і ви думаєте: «Тут немає жодної частини, яка стосуватиметься решти фільму».

Хоча Кавілл і визнав, що деякі секс-сцени можуть бути гармонійними й допомагають історії, але вважає, що іноді краще залишити їх для людської уяви.

На щастя для актора у фільмі «Арґайл» немає сцен сексу. Бойовик показує Кавілла у ролі шпигуна й головного героя книг, створених письменницею Еллі Конвей (Брайс Даллас Говард). За сюжетом авторка поринає у реальну шпигунську пригоду після того, як одна з її книг розкриває справжні таємниці світового злочинного синдикату.