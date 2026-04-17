Amazon MGM анонсувала фільми на 2026–2027: "Горець" з Кавіллом, "Космічні яйця 2" і не тільки

Amazon MGM Studios оголосила повний список кінотеатральних релізів на найближчі півтора року. Студія виходить на анонс на хвилі касового успіху: чотири фільми за чотири місяці принесли понад $670 млн у прокаті.





“Ми створюємо фільми, які змушують глядачів виходити з дому. Фільми з масштабом і амбіціями”, — заявив голова відділу дистрибуції Amazon MGM Кевін Вілсон.

Надзвичайно яскравим стартом стала науково-фантастична пригода “Проект Аве Марія” з Раяном Гослінгом, яка зібрала $140 млн у перший вікенд і загалом перетнула позначку в $515 млн. Тепер студія хоче повторити результат одразу з кількома проєктами.

Найближчий реліз — сімейна детективна комедія “The Sheep Detectives” з Г’ю Джекменом, яка стартує 8 травня. Трейлер уже набрав 20 мільйонів переглядів, тож студія налаштована оптимістично.





5 червня виходить “Masters of the Universe” — екранізація франшизи He-Man з Ніколасом Ґаліціним, Камілою Мендес та Ідрісом Ельбою у головних ролях.

На вересень запланована кримінальна комедія “How to Rob a Bank” з Ніколасом Голтом і Зої Кравіц, жовтень принесе екранізацію роману Коллін Гувер “Verity”, а пізніше того ж року — байопік про зйомки “Рокі” 1976 року від Пітера Фареллі з участю Сільвестра Сталлоне.

Головні хіти 2027 року

Нового року Amazon MGM відкриє “Вартовий 2” з Джейсоном Стейтемом (15 січня), далі — “Афера Томаса Крауна” з Майклом Б. Джорданом у режисерському та акторському кріслі одночасно (5 березня). 23 квітня виходить “Космічні яйця: Нові” — продовження класичної пародії Мела Брукса з Риком Морейнісом, Джошем Ґадом, Кеке Палмер і самим Бруксом у касті.

Без дати поки залишаються кілька очікуваних проєктів — зокрема ремейк “Горця” з Генрі Кавіллом у режисурі Чада Стахелські, який раніше ITC описував як “Джон Вік з мечами“.

Джерело: Engadget