Amazon MGM анонсувала фільми на 2026–2027: "Горець" з Кавіллом, "Космічні яйця 2" і не тільки

Софія Шадріна

Авторка новин

Amazon MGM анонсувала фільми на 2026–2027: "Горець" з Кавіллом, "Космічні яйця 2" і не тільки / Amazon MGM

Amazon MGM Studios оголосила повний список кінотеатральних релізів на найближчі півтора року. Студія виходить на анонс на хвилі касового успіху: чотири фільми за чотири місяці принесли понад $670 млн у прокаті.


“Ми створюємо фільми, які змушують глядачів виходити з дому. Фільми з масштабом і амбіціями”, — заявив голова відділу дистрибуції Amazon MGM Кевін Вілсон.

Надзвичайно яскравим стартом стала науково-фантастична пригода “Проект Аве Марія” з Раяном Гослінгом, яка зібрала $140 млн у перший вікенд і загалом перетнула позначку в $515 млн. Тепер студія хоче повторити результат одразу з кількома проєктами.

Найближчий реліз — сімейна детективна комедія “The Sheep Detectives” з Г’ю Джекменом, яка стартує 8 травня. Трейлер уже набрав 20 мільйонів переглядів, тож студія налаштована оптимістично.


5 червня виходить “Masters of the Universe” — екранізація франшизи He-Man з Ніколасом Ґаліціним, Камілою Мендес та Ідрісом Ельбою у головних ролях.

На вересень запланована кримінальна комедія “How to Rob a Bank” з Ніколасом Голтом і Зої Кравіц, жовтень принесе екранізацію роману Коллін Гувер “Verity”, а пізніше того ж року — байопік про зйомки “Рокі” 1976 року від Пітера Фареллі з участю Сільвестра Сталлоне.

Головні хіти 2027 року

Нового року Amazon MGM відкриє “Вартовий 2” з Джейсоном Стейтемом (15 січня), далі — “Афера Томаса Крауна” з Майклом Б. Джорданом у режисерському та акторському кріслі одночасно (5 березня). 23 квітня виходить “Космічні яйця: Нові” — продовження класичної пародії Мела Брукса з Риком Морейнісом, Джошем Ґадом, Кеке Палмер і самим Бруксом у касті.

Без дати поки залишаються кілька очікуваних проєктів — зокрема ремейк “Горця” з Генрі Кавіллом у режисурі Чада Стахелські, який раніше ITC описував як “Джон Вік з мечами“.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

“Проєкт Аве Марія” став найдорожчим фільмом в історії Amazon

Джерело: Engadget 

"Гра Престолів" вийде у кіно: фільм про Егона-Завойовника підтверджено
"Голодні ігри: Світанок перед жнивами" показали Калкіна і Хоук у нових ролях
Бредлі Купер знімає приквел до "Оушена" з Марґо Роббі
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Плани Apple на 2026 рік: чотири нові моделі Mac готуються до виходу
Чому 80% користувачів втрачають довіру через прихований ШІ
Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс
PS Plus і Game Pass у квітні 2026: які ігри додали цього місяця
Netflix змінює формат: у застосунку з’явиться вертикальна стрічка та "розумні" рекомендації
Вел Кілмер помер у 2025-му, але оцифрованим зіграв священика у "As Deep as the Grave": трейлер
Новий монстр: Dimensity 9600 Pro перевершив A19 Pro та Snapdragon 8 Elite Gen 5 у бенчмарках
240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається
