Жахливі перетворення у тварин — знову на екрані: серіал "Аніморфи" виходить на Disney+ завдяки Раяну Куглеру

“Аніморфи” — науково-фантастична YA-серія з найвеличнішими та найбожевільнішими обкладинками книжок в історії — прямують на Disney+. Як повідомляє Variety, стрімер розробляє серіал за “Аніморфами”.





Заснований на серії книжок, написаній Кетрін Аплґейт і її чоловіком Маклом Ґрантом, серіал “Аніморфи” розповідає про групу підлітків, які натрапляють на потужну інопланетну технологію. Вона дозволяє їм перетворюватися на різних тварин, але водночас втягує їх у галактичну війну між андалітами та паразитичними єрками.

Поки єрки починають приховане вторгнення на Землю, саме аніморфам Джейку, Рейчел, Тобіасу, Кессі та Марко — разом з андалітським союзником Аксом — доведеться боротися і рятувати світ. Сухий офіційний синопсис проєкту формулює так:

“Серіал розповідає про групу підлітків, які розкривають приховану загрозу, що ховається під поверхнею їхнього повсякденного життя, — і водночас балансують між стосунками, комендантською годиною та хаосом старшої школи”.

Баян Волкотт (The Testaments, The Summer I Turned Pretty) виступатиме сценаристом і виконавчим продюсером серіалу, а лауреат премії “Оскар” Раян Куглер, Сев Оганян та Зінзі Куглер є виконавчими продюсерами від компанії Proximity Media.





У першій серії “Аніморфів” налічується 54 книжки, а також вісім романів-компаньйонів, що збагачують лор всесвіту. Крім того, вже існує телесеріал “Аніморфи”, який виходив на Nickelodeon протягом 26 епізодів між 1998 і 2000 роками.

Очевидно, 26 епізодів — замало, щоб охопити сюжет 62 книжок, тож попереду ще стільки аніморфської слави для дослідження. І, Disney+, краще послухайте нас: ми хочемо все це. Ми хочемо огидних перетворень на тварин, хочу, щоб вони виглядали так само моторошно, як на обкладинках книжок, і хочемо, щоб серіал не ухилявся від темряви книжок.

А це означає включення численних воєнних злочинів, які вчиняють ці підлітки — ніколи не забуваймо вівсянку швидкого приготування з кленовим сиропом і імбиром! — а також психологічної ціни, яку вони платять.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Між тим, Куглер потроху перетворюється на справжнього короля науково-фантастичного телебачення. Паралельно з “Аніморфами” він працює над пілотним епізодом рімейку “Цілком таємно” з Деніель Дедвайлер та Гімешем Пателем у головних ролях — і цей проєкт вже отримав схвальні відгуки від оригінальної зірки серіалу Джилліан Андерсон.

Обидва проєкти реалізуються в рамках чинної угоди між Proximity Media та Disney. Втім, не всі раді новині беззастережно. Авторка книжкової серії Кетрін Аплґейт публічно написала, що вони з Майклом Ґрантом “мають побоювання щодо недостатнього фінансування проєкту”, хоча й зазначила, що один із продюсерів — Сев Оганян — є другом сім’ї та справжнім фанатом “Аніморфів”:

“Якщо хтось і зможе це зробити, то це він. Тримаємо кулаки”, — каже вона.

Студією-виробником серіалу виступить 20th Television, а виконавчими продюсерами від видавництва Scholastic стануть Іол Луккезе та Кейтлін Фрідман. Серія книжок розійшлася тиражем понад 35 мільйонів копій по всьому світу.

Джерело: Mashable